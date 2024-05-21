США призвали к освобождению всех белорусских политзаключенных 21.05.2024, 16:33

Детали.

Соединенные Штаты Америки помнят о политических заключенных, которые «несправедливо находятся в неволе» за свою «веру в свободную и демократическую Беларусь».

Об этом говорится в заявлении посольства США в Беларуси, приуроченном к отмечаемому 21 мая Международному дню солидарности с белорусскими политическими заключенными.

Американская дипмиссия призвала белорусские власти к освобождению всех политзаключенных.

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий.

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

On May 21, we commemorate the Day of Solidarity with Political Prisoners. But we remember them every day because every day they unjustly remain imprisoned for believing in a free and democratic Belarus.

All political prisoners of Belarus must be released. pic.twitter.com/bL35YHhVqb — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) May 21, 2024