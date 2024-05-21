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США призвали к освобождению всех белорусских политзаключенных

  • 21.05.2024, 16:33
США призвали к освобождению всех белорусских политзаключенных

Детали.

Соединенные Штаты Америки помнят о политических заключенных, которые «несправедливо находятся в неволе» за свою «веру в свободную и демократическую Беларусь».

Об этом говорится в заявлении посольства США в Беларуси, приуроченном к отмечаемому 21 мая Международному дню солидарности с белорусскими политическими заключенными.

Американская дипмиссия призвала белорусские власти к освобождению всех политзаключенных.

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий. 

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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