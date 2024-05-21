Военный эксперт: В РФ и сторонники, и противники Шойгу идут под нож 1 21.05.2024, 16:47

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Найдены виновные в провале «СВО».

В России бывший командующий 58-армией генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве. Возможно, дело связано с его выступлением против экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— В Минобороны РФ идет банальная чистка. Это не борьба с коррупцией. Если вспоминать самого же Попова, то он один раз засветился своим высказыванием о том, что западная артиллерия, которая передается украинским войскам, имеет превосходство над российской по дальности и точности.

Именно поэтому контрбатарейная борьба с украинской стороны ведется более эффективно. За это он был снят со своей должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Он уже тогда попал в опалу.

В целом же то, что сейчас в России коррупционеры арестовывают за коррупцию других коррупционеров — это просто смех.

Дело даже не в том, был Попов против или за Шойгу. Мы же видим, что и сторонники, и противники Шойгу сейчас идут под нож. Всех гребут одной гребенкой после того, как произошла смена в Минобороны.

Еще одна цель данной чистки в том, чтобы оправдать то, почему «СВО» уже третий год продолжается, а цели (достаточно размытые) непонятно, выполняются или нет? Пока что россиянам видно, что происходит демилитаризация самой России.

При этом же по всей России на нефтеперерабатывающих заводах происходят «хлопки». Поэтому им нужен виноватый в том, что срываются планы «СВО». Вот и нашлись коррупционеры. Нашли крайних. Не больше и не меньше.