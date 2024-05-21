Акции «Газпрома» за два дня обвалились более чем на 11% 21.05.2024, 16:39

Российская компания осталась без дивидендов за 2023 год.

Акции российского «Газпрома» (GAZP) за два дня упали более чем на 11% на фоне новостей об отсутствии дивидендов за 2023 год. За два дня стоимость акций снизилась в общей сложности на 11,48%, сообщает РБК.

Распродажи в бумагах «Газпрома» начались после того, как стало известно, что российское правительство поручило профильным министерствам — Минфину, Минэнерго и Росимуществу — при подготовке проектов директив для участия в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов компанией за 2023 год.