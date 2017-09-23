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В Минске прошел концерт солидарности с политзаключенными

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  • 23.09.2017, 15:38

На концерте «Не сдавайся. Бог с тобой. Ты не один» выступили известные белорусские барды.

В рамках форума «Свободу политзаключенным» состоялся концерт солидарности «Не сдавайся. Бог с тобой. Ты не один».

Во время мероприятия, которое проходило при свечи, так как в офисе Партии Белорусский Народный Фронт из-за задолженность за аренду отключили свет, ее участники рассказывали про ситуации с теми, кто за свою активную общественно-политическую позицию потерпел жестокие репрессии и находится за решеткой, пишет novychas.by.

Перед собравшимися выступили общественная активистка Анна Шапутько, сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, режиссер и активистка Ольга Николайчик, правозащитница Екатерина Садовская и другие. Между выступлениями барды Андрей Мельников и Юлия Фролова в знак солидарности с репрессированными исполнили проникновенные песни.

Во время форума вспоминали также Николая Статкевича, которого задержали 22 сентября после заседания Белорусского Национального Конгресса, а также почтили память Алеся Черкашина, погибшего в Украине.

Участники мероприятия также подписали обращение к руководству пенитенциарной системы страны с требованием прекратить практику давления на заключенных.


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