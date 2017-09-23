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Завтра в Германии состоятся выборы в бундестаг

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  • 23.09.2017, 19:12

Ангела Меркель призвала свою партию к последнему рывку перед выборами в бундестаг.

За день до выборов в германский бундестаг, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала свою партию к последнему решительному бою. "Осталось еще много неопределившихся избирателей, за которых нужно бороться", - заявила она на встрече с молодыми активистами ХДС в Берлине в субботу, 23 сентября, сообщает «Немецкая волна».

По словам Меркель, этих избирателей нужно привлекать на свою сторону, напоминая им о приверженности ХДС таким идеям, как поддержка семьи, отказ от повышения налогов и снижение налогового бремени для среднего класса. Канцлер ФРГ также подчеркнула, что ХДС считает необходимым сохранить в Германии многообразие корней, культур и диалектов, поскольку "это делает нас сильными".

"Мотор внутренней безопасности"

Ангела Меркель назвала ХДС мотором для усиления внутренней безопасности в Германии. Она особо подчеркнула роль Европы и ЕС как стабилизирующих факторов в "неспокойном мире".

Затронув конфликт вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, канцлер вновь предостерегла от военной эскалации. "Мы делаем ставку на мирное, дипломатическое решение. Любое военное решение приведет к большому несчастью. И Германия готова прилагать свои усилия в этой сфере", - подчеркнула Ангела Меркель.

Согласно последнему опросу, рейтинг ХДС снизился до 34 процентов, а СДПГ готовы поддержать 21 процент избирателей. Правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддерживают уже 13 процентов опрошенных (плюс два процента), а "зеленых" - 8 процентов (плюс один процент). Рейтинг Левой партии и СвДП остался неизменным на уровне соответственно 11 и 9 процентов.


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