Канистры к бою: водители фуры и легковушки затеяли драку на МКАД 4 23.09.2017, 20:41

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Дорожный спор перерос в настоящий бой между двумя водителями на юго-востоке столицы.

Причем в ход пошли не только подручные инструменты, но и канистра с бензином. Комментатором схватки стал один из автолюбителей, снимавший происходящее на видео, пишет kp.by.

Стычка между водителями фуры и легковушки произошла в субботу, 23 сентября, в первой половине дня на 19 километре МКАД.

«Поехали, поехали, мужики! Красавчики! Опа! Давай, пистолет доставай или что ты там достаешь?!» - с азартом подмечал каждую деталь очевидец, застрявший по вине «бойцов» в пробке.

Мужчина в спортивном костюме несколько раз пытался разнять и утихомирить противников, но те сходились вновь, при этом если водитель большегруза действовал исключительно кулаками, то владелец легковушки пустил в ход и ключи, и канистру из багажника.

«Махаловка по полной программе» завершилась только после того, как в дело вмешались другие автолюбители, разнявшие сцепившихся мужчин. Водитель фуры напоследок снял футболку и бросил в лицо противнику, чем едва не спровоцировал третий раунд схватки. В конце концов «бойцы» разъехались, позволив и другим водителям продолжить движение.