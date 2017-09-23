Порошенко обсудил с главой МИД Канады санкционное давление на РФ 23.09.2017, 21:15

Фото: 112.ua

Президент Украины ждет от Канады принципиальной позиции в вопросе давления на Москву.

Сегодня в ходе встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд президент Украины Петр Порошенко обсудил развитие ситуации на Донбассе, состояние реализации Минских договоренностей, стороны также согласовали свое видение по реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, сообщает gordonua.com.

Порошенко заявил, что ждет от Канады "принципиальной позиции" в вопросе санкционного давления на Москву, в первую очередь, в контексте будущего председательства государства в Большой семерке.

Стороны также обсудили возможные пути реализации взаимовыгодных возможностей, которые предполагает Соглашение о свободной торговле, а также пути углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, "включая поддержку Украины в вопросе развития тесных партнерских отношений с НАТО".

Глава украинского государства "особо отметил поддержку Канадой имплементации реформ в Украине", говорится в сообщении.

Порошенко прибыл в Канаду 22 сентября. После встречи с Трюдо он поблагодарил премьер-министра Канады за поддержку канадской стороны в проведении реформ. Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН будет размещена на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, как того хочет Россия.