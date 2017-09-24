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Президент Германии: На карту поставлены будущее демократии и Европы

  • 24.09.2017, 8:23

Франк-Вальтер Штайнмайер призвал соотечественников голосовать на выборах в бундестаг.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал соотечественников в воскресенье, 24 сентября, непременно проголосовать на выборах в бундестаг. Обращение политика публикует газета Bild am Sonntag (перевод – dw.com).

Штайнмайер выразил уверенность, что ранее никогда так отчетливо, как в этом году, не ощущалось, что на карту поставлены "будущее демократии, будущее Европы". "На этих выборах многое стоит на карте", - подчеркнул он. По словам президента, кто не идет на выборы, тот позволяет другим решать, как будет развиваться ситуация в сфере труда и экономики, образования и здравоохранения, пенсионного обеспечения, миграционной политики, внешней и внутренней безопасности Германии, а также климата и защиты окружающей среды.

Избирательное право - это право каждого гражданина, добавил политик. "С моей точки зрения, это - почетнейшая из гражданских обязанностей, имеющих место в демократической (системе ценностей - Ред.). Приходите на выборы!" - написал он.

Избирательные участки в Германии будут работать с 08:00 до 18:00 по местному времени (09:00 до 19:00 по Минску). В выборах могут принять участие почти 61,5 млн граждан ФРГ.


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