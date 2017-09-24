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Что стоит за массовыми эвакуациями в России

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  • Мирослав Гай
  • 24.09.2017, 14:55
  • 3,369
Иллюстрационное фото

Внутреннее чутье подсказывает: тут что-то не так.

С 10-го сентября по всей России происходили массовые эвакуации в городах.

Количество учреждений поражает. Это и детские сады, и гостиницы, и универмаги, школы, больницы и другие госучереждения. Десятки объектов.

Только в Перми было "спасено" шесть тысячь человек. В Омске 7000.

География мероприятий эвакуации тоже поражает. Тут десятки городов от Москвы до Магадана.

Официальная версия объясняла происходящее телефонным тероризмом и сообщениями о ложных минированиях.

Но, что-то не давало мне поверить в эту версию.

Уж больно огромный размах вышел мероприятий. Десятки тысяч людей, а может и больше, были оторваны от своих работ, дел, жилищ. Огромные деньги были затрачены, а главное, на мою память это первая такая эвакуация. Даже во время Чеченских кампаний и захватов школы в Беслане или Нордоста, такого не было.

Внутреннее чутье подсказывало мне - тут что-то не так.

И вот стало все на свои места благодаря военным учениям "Запад - 2017" с участием большой группировкой войск РФ, включая 1 танковой армии.

На этих учениях РФ отработала возможный сценарий нанесения ядерных ударов с задействием Ядерной Триады.

Были подняты стратегические бомбардировщики, Северный флот, атомные подводные лодки и проведен пуск баллистической ракеты с поражением условной цели на Камчатке.

Теперь становится ясными эвакуации городов. Это не телефонный терроризм был.

РФ провела самые крупные за ее историю учения по эвакуации населения в случае ядерной войны. А ложные минирования, только прикрытие и объяснялка для населения.

Они проверяют готовность служб.

Мы имеем дело с опасными сумасшедшими, которые реально готовятся к полномасштабной войне и судя по всему - ядерной.

Мирослав Гай, «Фейсбук»


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