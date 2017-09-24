Что стоит за массовыми эвакуациями в России

Что стоит за массовыми эвакуациями в России8
- Мирослав Гай
- 24.09.2017, 14:55
- 3,369
Внутреннее чутье подсказывает: тут что-то не так.
С 10-го сентября по всей России происходили массовые эвакуации в городах.
Количество учреждений поражает. Это и детские сады, и гостиницы, и универмаги, школы, больницы и другие госучереждения. Десятки объектов.
Только в Перми было "спасено" шесть тысячь человек. В Омске 7000.
География мероприятий эвакуации тоже поражает. Тут десятки городов от Москвы до Магадана.
Официальная версия объясняла происходящее телефонным тероризмом и сообщениями о ложных минированиях.
Но, что-то не давало мне поверить в эту версию.
Уж больно огромный размах вышел мероприятий. Десятки тысяч людей, а может и больше, были оторваны от своих работ, дел, жилищ. Огромные деньги были затрачены, а главное, на мою память это первая такая эвакуация. Даже во время Чеченских кампаний и захватов школы в Беслане или Нордоста, такого не было.
Внутреннее чутье подсказывало мне - тут что-то не так.
И вот стало все на свои места благодаря военным учениям "Запад - 2017" с участием большой группировкой войск РФ, включая 1 танковой армии.
На этих учениях РФ отработала возможный сценарий нанесения ядерных ударов с задействием Ядерной Триады.
Были подняты стратегические бомбардировщики, Северный флот, атомные подводные лодки и проведен пуск баллистической ракеты с поражением условной цели на Камчатке.
Теперь становится ясными эвакуации городов. Это не телефонный терроризм был.
РФ провела самые крупные за ее историю учения по эвакуации населения в случае ядерной войны. А ложные минирования, только прикрытие и объяснялка для населения.
Они проверяют готовность служб.
Мы имеем дело с опасными сумасшедшими, которые реально готовятся к полномасштабной войне и судя по всему - ядерной.
Мирослав Гай, «Фейсбук»