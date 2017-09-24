Европейский еврейский конгресс встревожен выборами в Германии

Европейский еврейский конгресс встревожен выборами в Германии3
- 24.09.2017, 21:42
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Конгресс призвал политические партии Германии не вступать в коалицию c «АдГ».
Европейский еврейский конгресс выразил тревогу в связи с результатами выборов в Германии, где в парламент прошла популистская правая партия «Альтернатива для Германии». Конгресс призвал политические партии Германии не вступать в коалицию с правыми, передает «Радио Свобода».
По предварительным результатам, «Альтернатива для Германии» набрала более 13-ти процентов голосов, это позволит партии пройти в бундестаг. Правые популисты впервые проходят в парламент и становятся третьей по численности фракцией.
Крайне правые силы не были представлены в бундестаге с 1950-х годов, что отразило общественные настроения, направленные на разрыв с ужасами устроенного нацистами Холокоста.