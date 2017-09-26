Роскомнадзор намерен закрыть Facebook в России 26.09.2017, 14:19

Социальная сеть в РФ может быть закрыта уже в следующем году.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что социальная сеть Facebook будет закрыта в России в 2018 году, если компания не выполнит российский закон о локализации персональных данных, сообщает snob.ru.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет», — сообщил Жаров. Он отметил, что проблему нужно решить в установленные сроки.

«Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно», — отметил глава Роскомнадзора. Жаров подчеркнул, что в его ведомстве понимают, что у Facebook «значительное количество пользователей» в России. «С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», — добавил он.

Компания Facebook сейчас изучает варианты, как можно исполнить требование закона «О персональных данных». При этом официальных писем от Facebook в Роскомнадзоре не получали. До конца 2017 года ведомство не собирается проверять Facebook на соблюдение закона. «В 2018 году мы подумаем, может быть, проверим», — сказал Жаров.

Жаров отметил, что представители Twitter согласились перенести персональные данные россиян в Россию к середине 2018 года. «Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента — сразу и проверим», — добавил руководитель Роскомнадзора.

В сентябре 2015 году в России вступило в силу новое положение закона «О персональных данных». Согласно внесенным поправкам, любая российская или иностранная компания, работающая с российскими пользователями, должна хранить персональные данные россиян, используя базы данных на территории РФ.