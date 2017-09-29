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Белстат признал Крым частью России

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  • 29.09.2017, 14:33
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Национальный статистический комитет Беларуси зачислил в своем ежегоднике полуостров Крым в состав России.

Национальный статистический комитет Беларуси зачислил в своем ежегоднике полуостров Крым в состав России, пишет the-village.me.

На это обратил внимание Евгений Судзиловский, который выложил в Facebook данные из «Статистического ежегодника» Белстата за 2015–2017 годы. Косвенное свидетельство заключается в том, что в 2013 году, согласно сборнику, Россия имела 143,5 миллиона населения, а в 2014-м — уже 146,1 миллиона. Одновременно население Украины сократилось за год с 45,5 миллиона (2013 год) до 42,8 миллиона (2014 год).


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