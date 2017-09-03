В центре Минска прошел жаркий бразильский карнавал

В центре Минска прошел жаркий бразильский карнавал1
- 3.09.2017, 10:47
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Минчане оценили творчество белорусских и бразильских художников.
Вчера на улице Октябрьской в Минске было слишком жарко для сентября. Примерно две недели назад в Минске стартовал четвертый по счету арт-фестиваль Vulica Brasil, пишет onliner.by.
В субботу вечером минчане посмотрели на результаты творчества десятков бразильских и белорусских художников, которые усердно расписывали городские стены и делали Минск чуть ярче и, конечно, веселятся, пока погода еще позволяет не дрожать от холода и дождей.
В этом году свое мастерство показывали 25 райтеров. На протяжении всего фестиваля минчане могли не только наблюдать за работой художников, но и участвовать в лекциях и воркшопах. За это время Октябрьская неслабо преобразилась. В ее честь и прошел жаркий праздник.
Бразильские танцы, шествие барабанщиков, баттлы и катание на скейтах и велосипедах, и даже пляж из золотого песка, созданный минчанами специально для мероприятия, собрали огромное количество гостей.
Десятки белорусских и зарубежных групп распределились по трем сценам в зависимости от направления. Названия площадок говорят сами за себя: Live-cцена, DJ-cцена и Dance-cцена.