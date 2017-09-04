В Европе задержали 500 килограмм «золота Януковича» 4 4.09.2017, 13:31

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Виктор Янукович

Фото: Коммерсант

Общая сумма ущерба, нанесенного Украине режимом Януковича, составляет около $40 миллиардов.

Европейские правоохранители арестовали крупную партию золота, принадлежащую окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в интервью theinsider.ua сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Общая сумма ущерба, нанесенного режимом Януковича, составляет около $40 млрд. Полтора миллиарда арестованных в Украине уже возвращены в государственную казну. На сегодняшний день в различных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестована сумма в эквиваленте около $200 млн", – рассказал он.

По словам Енина, "рано говорить, что потеряны все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича".

"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем 0,5 тонны", – заявил замгенпрокурора, не уточнив конкретного местонахождения конфискованного.

Стоимость 500 кг золота – около 600 млн грн.

В марте Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. По данным генерального прокурора Юрия Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.

28 апреля Луценко сообщил, что "Ощадбанк" завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств.

"Страна" со ссылкой на источники в ГПУ писала, что конфискованные у команды Януковича $1,5 млрд принадлежали соратнику беглого бизнесмена Сергея Курченко Аркадию Кашкину.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что деньги пойдут в первую очередь на укрепление армии.