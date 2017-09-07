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На Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка

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  • 7.09.2017, 7:34
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Фото : NASA/SDO

Только через несколько дней станет понятно, как это повлияет на Землю и землян.

На Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка. Ее причиной стало слияние двух крупнейших групп солнечных пятен. Астрономы говорят об уникальности явления. Подобная вспышка возможна только при условиях, которые складываются очень редко. Нынешнее явление произошло на фоне солнечного минимума, и это еще одна тайна, которую должны разгадать ученые, информирует РИА «Новости».

Вспышку на Солнце отнесли к высочайшему классу, она получила балл Х9.3. Это позволило ей попасть в число пяти самых мощных вспышек на поверхности звезды, которые были зафиксированы за время наблюдений.

Отмечается, что поскольку вспышка произошла в точке, которая постоянно «смотрит» на нашу планету, воздействие этого явления на Землю будет максимальным. Однако пока никто не может сказать, чего следует ожидать. Только через несколько дней станет понятно, как мощная вспышка на Солнце повлияет на Землю и землян.


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