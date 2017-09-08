Время мужчин 5 Ирина Халип

8.09.2017, 7:39

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Ирина Халип

Сегодня, между прочим, настоящий мужской праздник.

Выражение «время женщин» уже стало фразеологизмом и даже изрядно навязло в зубах. Этими двумя словами называют книги, спектакли, статьи уже много лет. И вроде все логично, и словосочетание это звучит как признание того, что мы, женщины, делаем все правильно, да и вообще – делаем.

С каждой акции протеста новостные сайты и социальные сети непременно выдают на-гора галереи портретов прекрасных отважных женщин. Эти женщины выступают с импровизированных трибун смело и хлестко. Эти женщины не сворачивают в сторону, увидев омоновские ряды. Эти женщины идут в автозаки с гордо поднятыми головами. Эти женщины выступают в судах, как на митингах, и с такими же гордо поднятыми головами идут в тюрьму. Красивые, храбрые, сильные. Амазонки нашего века.

А еще эти же женщины варят борщи, как бы ни отрицала это одна противная тетка. Сидят в детьми в очередях в поликлинику. Возят их по кружкам и секциям. Подбадривают мужей: ну ничего, что денег нет, выкрутимся, я подработку возьму… А вечером – на Площадь, ведь кто же, если не она, эта прекрасная амазонка? Вот только еще полы бы успеть протереть да белье отутюжить, а то вдруг посадят, и целых 15 суток она не сможет этого делать. А то и дольше.

У мужчин свои заботы. У одних – барбершопы, смузи и лонгборды, у других – гараж, сосед Михалыч и пиво, у третьих – виртуальные танки и самолеты. У всех – недовольство жизнью и при этом нежелание сделать хотя бы что-нибудь для того, чтобы эту жизнь изменить.

Режим испоганил не только нашу землю, наши города, наши судьбы. Он еще и отменил социальные роли. Мужчина в нашей стране не в состоянии заработать на достойную жизнь своей семье, и не потому, что он слабый, ленивый и никчемный, а потому, что государство хочет видеть его именно таким (с точки зрения государства, это и есть идеальный гражданин) и делает для этого все возможное. Единственный способ вернуть себе достоинство, а своим семьям благополучие – это изменить ситуацию. Счастье в отдельно взятой семье – миф, если несчастна страна.

Сегодня, между прочим, настоящий мужской праздник. Наш, национальный, родной. День белорусской воинской славы. Пять столетий назад в битве под Оршей войско литовское под командованием Константина Острожского разбило московскую армию. «Шли годы, смеркалось», и спустя века в этот день на белорусских полигонах по-хозяйски расположились российские военные. Еще неделя – и начнутся учения. Чем они закончатся – никто не знает. Когда узнаем, может быть слишком поздно.

Впервые угроза со стороны России исторически совпала с нашим днем воинской славы. На правительство надеяться незачем: мы его не выбирали, его не существует, оно вообще не понимает, что такое независимость. Армия тоже не спасет – все эти годы военных приучали к тому, что они – не вооруженные силы независимого государства, а парочка дивизий в составе ОДКБ, где главный - Путин. Так что остаетесь только вы, дорогие белорусские мужчины.

Так сделайте же что-нибудь. Забудьте на время про барбершопы. Предотвратите потерю независимости. Защитите свои семьи. Помогите своим женщинам не садиться в тюрьмы, а жить. Для начала хотя бы выйдите на акцию предупреждения. Мы в вас верим, дорогие.

Ирина Халип, специально для Charter97.org