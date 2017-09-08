Ученые: После мощной вспышки на Солнце к Земле направляется огромная масса энергии 2 8.09.2017, 9:07

4,581

Фото : NASA/SDO

Количество энергии равно тому объему электричества, которое человечество способно произвести за 500 лет.

Астрономы зафиксировали самый сильный за последние 12 лет взрыв в солнечной короне, который привел к разрыву, по размеру большему чем четыре Земли. Огромная масса энергии мчится сейчас к нам, угрожая системам связи, навигации самолетов и здоровью людей, сообщает ТСН.

Количество энергии, которая вырвалась с Солнца, очень сложно посчитать, но для сравнения можно представить всю электроэнергию, которую человечество будет производить более 500 лет, или, например, несколько миллионов атомных бомб. Все эти заряженные частицы и сгустки плазмы летят к Земле.

«У Земли есть собственное магнитное поле. Когда это магнитное поле, выброшенное в корональной массе, взаимодействует с магнитным полем Земли, наблюдаются геомагнитные бури», - объясняет заведующий отделом физики Солнца НАН Украины Наталья Щукина.

Прежде всего, это является риском для электроники – точность навигации может давать сбои. Кроме того, возможно и влияние на самочувствие, поэтому врачи советуют особенно чувствительным к космическим явлениям людям больше гулять на свежем воздухе, хорошо высыпаться, пить достаточно воды, не рисковать с новой пищей, отказаться от алкоголя и табака, уменьшить количество чая, кофе и различных стимуляторов.

Напомним, 6 сентября Солнце взорвалось сразу двумя вспышками Х-класса, одна из которых вошла в десятку самых мощных, которые когда-либо удавалось измерить.