Видеофакт: Jaguar показал футуристический электрокар будущего 3 8.09.2017, 12:22

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Компания представила концепт автомобиля, оснащенного рулем с искусственным интеллектом.

Компания Jaguar презентовала концепт беспилотного электромобиля будущего Jaguar FUTURE-TYPE, оснащенный рулем с искусственным интеллектом, сообщает korrespondent.net.

"FUTURE-TYPE дает нам представление о том, какие возможности откроют для нас автомобили в будущем. Это наше видение того, как премиальный бренд будет продолжать оставаться желанным в новую цифровую эпоху", - отметил Ян Каллум, директор по дизайну Jaguar.

"Умный" руль автомобиля будет использоваться в качестве цифрового компаньона, который будет вычислять расписание своего хозяина. Активация его будет доступна при помощи специальных голосовых команд.

Предполагается, что Jaguar FUTURE-TYPE будет способен коммуницировать с другими автомобилями о дорожной ситуации и сможет избегать аварий, а также пробок.

Производитель пока не берется называть даже приблизительные характеристики электромобиля.