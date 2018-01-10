Как белорусских гастарбайтеров «развели» на Крымском мосту 32 10.01.2018, 8:42

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Белорусам объявили, что трудовые договоры подпишут на месте стройки.

Александр из тех, о ком говорят: на все руки мастер. Особенно по строительной части. Последние годы зарабатывал ремонтами квартир, но после очередного кризиса заказов стало совсем немного. Помню, еще летом при встрече он оптимистично сказал: «Хватит прозябать, еду в Крым мост строить. Пока есть договоренность на два месяца, но если устроят условия работы и зарплата, почему бы не остаться подольше?», пишет gp.by.

Это была уже не первая его поездка в соседнюю страну, опыт какой-никакой имелся, причем как положительный, так и отрицательный. Встречались работодатели честные, а бывало, что и «кидали» с зарплатой. В этот раз ехали не куда-нибудь, а на главную стройку России — Крымский мост.

На приглашение отозвались 11 мозырян, а всего в группе было 60 человек из разных белорусских городов и сел. Опасений вроде заплатят — не заплатят не было. С ними ехал земляк Александра, который, по его словам, уже работал на стройке с той же московской фирмой.

Строить такой важный объект в России не внушающему доверие подрядчику не поручат. А белорусских граждан вполне можно понять: зарплаты на объекте превосходят те, что можно получать на родине. За месяц работы обещали заплатить 80 тысяч российских рублей.

Еще до начала проекта сообщалось, что на строительстве моста через Керченский пролив будет трудиться более 50 тысяч рабочих, большинство из которых — гастарбайтеры.

Крым настороженно встретил наплыв на полуостров огромного количества трудовых мигрантов. Понятно, что местное население с недоверием относится к гастарбайтерам, количество нелегальных работников и так велико.

Цены на труд в Крыму продолжают падать, коренное население вытесняется дешевым трудом приезжих, и это усугубляет социальную напряженность. Крымские власти заявляли, что мигранты будут находиться под контролем, будут проводиться постоянные проверки людей, задействованных на строительстве моста, и такие рейды, по их мнению, должны иметь успех — система проверенная и оправданная.

Однако она предполагает проверку документов и разрешений на трудовую деятельность, но никак не контролирует намерения, репутацию подрядчиков.

Обманываться рады

Белорусам объявили, что трудовые договоры подписываются на месте стройки, предоставляются жилье и питание, а зарплата будет выплачиваться после каждого месяца работы. ООО «Трубопроводстроймонтаж» — название фирмы звучало солидно и первое впечатление о представителях складывалось вполне положительное.

С белорусами заключили трудовые договоры и даже выдали банковские карточки, на которые должна была перечисляться зарплата. Но уже после этого выявилась неувязка, которая должна была насторожить гастарбайтеров и заставить усомниться в порядочности работодателя.

Девять дней рабочим не могли оформить пропуска на объект. А без них к работе никак нельзя приступить — объект стратегический и просто так на него не попасть. Наконец пропуска были готовы.

— Казалось, можно начинать работу, но вопросы стала вызывать сама ее организация, — вспоминает Александр. — Нам сказали, что будем делать опалубку для боковых ограждений моста. Но когда автобус привез нас на место работы, там не оказалось никого, кто бы четко объяснил, на каком участке будем трудиться, где стройматериалы наконец.

После долгих проволочек удалось добиться какой-то ясности. Тот же представитель ООО недоумевал: «Что тут непонятного? Ваша опора № 144. Начинаете от нее и до 145-й. Видите — арматура, цемент, так что за дело». Рядом, от 145-й опоры и до следующей, трудились турецкие рабочие. Работали мы по 12 часов, без выходных. И так два месяца. Жили в вагончиках.

— Подобные неувязки должны были насторожить: насколько можно доверять работодателю? Почему не попытались навести справки об этом ООО? Поискать отзывы в интернете?

— Первое время даже нельзя было связаться ни с кем из своих родных: сим-карты для телефона начальство долго не выдавало, наконец дали одну на всех. Спустя месяц поинтересовались, будет ли зарплата. Заверили: «Не беспокойтесь, будет. Не зря же вам карточки выдали».

Но когда пришло время расчета за отработанные два месяца, снова отказали в выплатах, предложили еще немного подождать. При этом заметив: они, мол, не слишком усердствовали, что заработали, почти все проели. Стало очевидно, что смысла работать не было.

Над людьми просто издеваются, уверен Александр, на этом построена работа ООО: работников уволить и отправить восвояси без денег. Система найма такая: набирают партию, заплатят какие-то крохи, потом кидают на деньги и набирают новых рабочих. И так по кругу. Вот и группа из 60 человек, кстати, тоже белорусов, на смену которой они приехали, также уезжала, не получив расчет.

Уже приехав в Мозырь, Александр без особой надежды решил проверить, не поступила ли на карточку зарплата «с Крымского моста». Увы, на счету было всего две тысячи российских рублей — это все, что он заработал за два месяца. Разбираться не захотел: сложно, да и нет смысла.

Похоже, на строительстве Крымского моста таких Александров оказывается много. Поиски информации и отзывов о фирме «Трубопроводстроймонтаж» в интернете открыли немало историй о том, что подобным образом на стройке века с гастарбайтерами обходятся и другие компании. Что до этого ООО, то поинтересуйся наши земляки его деятельностью до отправления на заработки или даже по приезде в Крым, у них наверняка возникли бы сомнения: стоит ли связываться с этим работодателем. ООО «Трубопроводстроймонтаж» действительно зарегистрировано в Москве по улице Полярной.

Благо, оказалось лишь одно ООО с таким названием. Предприятие молодое, создано только в сентябре 2016 года. Но характеризует себя как «многопрофильное строительное объединение, имеющее в своем составе строительные и производственные подразделения для выполнения большого спектра подрядных строительных работ». Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, помимо того, ООО выполняет еще почти 40 видов дополнительных, самых разнообразных строительных работ, среди которых строительство дорог, мостов... Не слишком ли много для новичка на строительном рынке?

На страничке ООО кроме адреса регистрации и перечня услуг другой информации нет: ни телефонного номера, ни электронного адреса. Можно предположить, что задумай обманутые строители собственными персонами заявиться на разборки в московский офис фирмы, там тоже никого не оказалось бы. Ни положительных, ни отрицательных отзывов о работе компании тоже не удалось найти.

Это понятно: «интернет-специалисты» за определенную плату избавят от всякой порочащей информации в Сети. Но все же подобную информацию удалось найти без особых усилий. Несмотря на непродолжительное время деятельности этого ООО, в отношении его возбуждено два арбитражных процесса.

Истцом по одному из них выступало некое ООО «Регионпромсервис» из Ростовской области — за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки. Из иска следует, что необязательный партнер задолжал более 1,2 миллиона российских рублей. Не ахти какая сумма, но и ее добровольно платить, похоже, не собирались. Из представленных в налоговые органы данных о финансово-экономической деятельности можно узнать, что по итогам года ООО оказалось в убытках более чем на 5,2 миллиона рублей.

Информация, как говорится, к размышлению. Но почему наши земляки столь доверчивы? Хорошо там, где нас нет Впрочем, поинтересуйся они у компетентных источников размерами зарплат на строительстве Крымского моста, редко кто назвал бы сумму в 80 тысяч рублей.

Чуть больше года назад директор проекта по строительству моста Леонид Рыженькин в одном из своих интервью рассказал о зарплатах работников. По его словам, обычным строителям чаще платят 25 — 35 тысяч в месяц, а высококвалифицированные специалисты вроде инженеров и техников зарабатывают 80 тысяч.

Наиболее востребованы на строительстве моста бетонщики и арматурщики, заработная плата которых около 35 тысяч рублей. Фактически в России действует целый рынок по вербовке трудовых мигрантов из Беларуси, других стран СНГ и депрессивных регионов самой РФ для работ на госконтрактах. Людям даже покупают билет в один конец, обещают легальную регистрацию, постоянную работу и достойную зарплату, но чаще все это на словах.

— После исполнения контракта фирма-наниматель исчезает: оказывается банкротом или с признаками фиктивности, — поясняет наученный горьким опытом другой мозырянин Николай Есьман — Рабочие, по факту рабы, остаются без зарплаты и шансов призвать работодателя к ответственности. Власти регионов об этом знают, но закрывают глаза.

По словам строителя, без использования труда мигрантов госконтракты в России практически невыполнимы: местные работать не особо хотят, а те, которые хотят, не будут вкалывать за 20 — 30 тысяч в месяц. Не секрет, что надежнее защищены от произвола недобросовестных работодателей наши строители, которые уезжают на заработки за рубеж в составе белорусских же предприятий, заключивших с российскими партнерами соответствующие договоры.

Однако их не так много. По данным сайта МВД Беларуси, за девять месяцев 2017 года из Беларуси для работы на основе подписанных договоров и контрактов выехали 8187 человек. Из них 1244 — представители Гомельщины. Количества нелегальных рабочих никто не знает.

Немного проливают свет результаты соцопроса самих мигрантов из стран СНГ — он проведен весной прошлого года специалистами российского Центра этнополитических и региональных исследований. По данным опроса, в 2017 году в России насчитывалось 676 тысяч трудовых мигрантов из нашей страны (немного меньше, чем в 2016-м). На заработки едут главным образом рабочие (строительство, промышленность, транспорт), а также учителя, врачи, инженеры. Самая активная категория населения в поисках работы за рубежом — молодежь в возрасте до 29 лет: таких примерно половина.

Что до строительной отрасли Мозырщины, то количество работников, занятых в ней, значительно снизилось. Летом прошлого года их было примерно 3890 — это почти вдвое меньше, чем в лучшие годы (более 7000) и примерно на полтысячи меньше, чем было еще год назад. Сокращение объясняется просто: не хватает работы, невысокая зарплата — веские причины, чтобы отправиться за пределы страны, в основном в соседнюю Россию, где они востребованы больше. Вот только обещанные на словах высокие заработки по факту таковыми оказываются не всегда.