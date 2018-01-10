Гаишники приготовили «сюрприз» для водителей 17 10.01.2018, 18:39

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Ужесточение закона в отношении «бесправников» примут уже в этом месяце.

«Рассматриваемые сейчас правительством законопроекты, которые касаются «бесправников-повторников», скорее всего, примут в этом месяце, — заявил начальник управления ГАИ Миноблисполкома Николай Короткевич. — Пока же санкции статьи 18.19 КоАП предусматривают штрафы от 5 до 50 базовых величин. За нарушение скоростного режима — штраф от 5 до 15 базовых, за повторное — лишение прав на один год».

Как заметил Николай Короткевич, за 2017 год было выявлено более 25 тысяч фактов нарушения скоростного режима в Минской области, пишет mpravda.by.

Как сообщалось, «бесправников» в Беларуси планируют наказывать административным арестом за повторное нарушение в течение года. Также изначально говорили о том, что за превышение скорости не будут лишать прав. Однако позже отказались от этой идеи. Кроме того планируется отменить наказание за забытые дома водительские права.