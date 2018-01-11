Украинский певец хочет участвовать в «Евровидении» от Беларуси 6 11.01.2018, 10:50

1,952

Клип Alekseev'а собрал на Youtube 34 миллиона просмотров.

Украинский певец Alekseev хочет участвовать в «Евровидении» от Беларуси. Его предыдущий клип, «Пьяное солнце», собрал в Ютубе 34 миллиона просмотров. 24-летний Alekseev имеет и голос, и образ. И он хочет участвовать в Евровидении от Беларуси. Песня называется Forever («Навсегда»), пишет nn.by.

Однако вокруг его кандидатуры сразу возник спор. Alekseev'а могут не допустить к отбору, поскольку, возможно, он нарушил регламент.

Согласно Положению о проведении отбора, «в проекте может участвовать песня (музыка и (или) текст), которая не была коммерчески реализована до 1 сентября 2017 г.: распространена через сеть интернет, а также на любых носителях (аудиокассеты, компакт-диски, мини-диски и пр.) посредством продажи или иным способом, передана в радио- или телевизионный эфир, или по кабелю, а также исполнена публично».

Между тем Alekseev исполнял «Навсегда», русскоязычную версию своей песни Forever, в рамках всеукраинского тура «Пьяное солнце».

В пресс-службе Белтелерадиокомпании Tut.by сообщили, что им уже известно об этих фактах и они проверяют и оценивают ситуацию.

По версии певца, ранее на концертах в Киеве и Ставрополе звучал «отрывок песни «Навсегда», исполняемый с абсолютно другим текстом и с измененной мелодией».

Alekseev (настоящее имя — Никита Алексеев) стал полуфиналистом украинского телепроекта «Голос страны» и обрел популярность на постсоветском пространстве после выхода песни «Пьяное солнце».

Поет он преимущественно по-русски.

Песня «Навсегда» в своей русскоязычной версии уже набрала 3,2 миллиона просмотров, а в англоязычной Forever — около 60 тысяч. Песни белорусских конкурентов имеют намного меньше прослушиваний.

Первый тур белорусского отбора на «Евровидение» состоится сегодня, 11 января.

Кроме Alekseevа, на «Евровидение» от Беларуси хотят поехать Shuma, которая поет в белорусском этно-стиле, Гюнешь, Юзари, рэпер Вожык, группа Napoli и еще почти четыре десятка исполнителей.