17-летний белорусский нападающий подписал контракт с донецким «Шахтером» 3 11.01.2018, 16:31

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В прошлом сезоне Илья Василевич выступал за «Барановичи».

17-летний нападающий Илья Василевич подписал контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает официальный сайт детско-юношеской «Фортуны», чьим воспитанником он является. Отметим, в прошлом году Василевич выступал за «Барановичи» (Д2), пишет «Трибуна».

Главный тренер клуба Сергей Романовский, сам Илья и его отец Сергей Тимофеевич посетили офис донецкой команды, где заключили официальное соглашение с игроком юношеской сборной Беларуси. В соответствии с договоренностями футболист прибудет в расположение «Шахтера» 15 апреля, сразу по достижении совершеннолетнего возраста. С этого момента начнет действие трехлетний контракт Василевича с украинскими «горняками».