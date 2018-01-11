Трогательные кадры: жители опустевшей деревни встречают молодого ксендза 3 11.01.2018, 22:40

3,341

Для местных жителей это стало чрезвычайно важным событием, которого они долго ждали с замиранием сердца.

На Рождество программа «Вяскоўцы» приехала в Гродненскую область. Здесь ведущий Виктор Шукелович вместе с жителями маленькой деревни Угляны с хлебом и солью встречал молодого ксендза, который приехал в деревню колядовать.

Для немногих жителей Углян это стало чрезвычайно важным событием, которого они долго ждали с замиранием сердца. Ксендз поздравил всех сельчан с праздником и откровенно рассказал Виктору Шукеловичу, как ему работается в сельской местности.

Виктор, как настоящий колядовщик, задержался в гостях и вместе с жителями деревни пел праздничные, народные и патриотические песни. Герои программы открылись перед Виктором и рассказали, почему любят родную землю, и что для них значит Родина. Ведущий обратил также внимание, что старинные песни иногда могут помочь в жизни, к примеру, подсказать, кого выбрать себе в пару, когда судьба ставит человека перед сложным выбором.