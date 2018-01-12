Сыграли - и к плите: Лучшим баскетболисткам дарят сковородки 12.01.2018, 12:57

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Белорусская баскетболистка рассказала о необычных трофеях, которыми награждают в Восточноевропейской женской лиге.

Минские «Горизонт» и «Цмокi» выступают Восточноевропейской женской лиге. Там один из спонсоров дарит лучшим игрокам матча презент-бонус - сковороды, пишет kp.by.

Свой арсенал кухонной утвари от финской компании уже получили игроки «Горизонта» Ольга Громик, Ольга Зюзькова и Наталья Ануфриенко. 13 и 14 января свои матчи сыграют «Цмокi»…

Интересно, что также фирма производит топоры, грабли, садовые ножницы. Если в следующем сезоне спонсор решит презентовать лучшим игрокам что-то из этого, то фотографии спортсменок с призами будут смотреться еще более любопытно.

К слову, стоимость сковород на официальном сайте дилера фирмы начинается от 100 белорусских рублей, а на некоторые виды диаметром 28 сантиметров - от 150 рублей.

О необычном призе «Комсомолке» рассказала разыгрывающая «Горизонта» и сборной Беларуси Наталья Ануфриенко.

- Эта фирма каждый год что-то презентует лучшим игрокам матчей. В прошлом и позапрошлом сезонах это были наборы ножей. В этом сезоне – сковороды. Нормально – скоро кухню соберем (смеется). Для домохозяек это хорошо. Разве что у меня дома индукционная плита (для нее нужна специальная посуда), и эта сковорода не подошла. Так что не получилось приготовить драники на новой сковороде, пришлось жарить на старой.

- Что будете делать с подарком?

- Передарим. Сегодня у Маши Филончик день рождения (беседа состоялась 10 января – Ред.), может, ей презентую.

- Еще такие призы достались Ольге Зюзьковой, Ольге Громик. Какие отзывы?

- Да, у нас каждый тур лучшими становились разные игроки. Но готовили девочки на этих сковородах или нет не спрашивала.

- Когда ехали с матча, одноклубницы подкалывали по этому поводу?

- У нас прикол в том, что та, кто получает сковороду, к ней мы идем на драники. Но пока все никак не соберемся. До конца сезона времени много – наверстаем.

- Сами готовить любите?

- Конечно. Обожаю, когда друзья приходят. Фирменное блюдо – запеченная курица в собственном соку. Для новогоднего стола попробовала новые рецепты. Делала рулеты с красной рыбой и мягким сыром, салат с рыбой, курица, запеченная в специальном пакете, разные канапе, оливьешечка – без нее никак.

- Ножи, которые дарили в предыдущих сезонах – хорошие?

- Вообще супер! С удовольствие пользуюсь уже второй год.

- Сейчас активно движение феминизма, часто подвергают осуждению, когда женщин ассоциируют с какими-либо стереотипами и занятиями. Вас не коробило, что девушками дарят сковороды?

- Ни в коем случае. Для дома это очень хорошо. Мы же готовим себе, не ходим по ресторанам.

- Какие обычно дают призы лучшим игрокам?

- Как правило, это символические статуэтки и все. Недавно дома нашла комплект скатертей, полотенца, салфетки. Скорее всего, это презентовали на Матче звезд чемпионата Беларуси.