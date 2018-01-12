Рассекреченные фото: Как выглядела Брестская крепость 150 лет назад 8 12.01.2018, 15:46

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Большинство карт и чертежей публикуется впервые, ведь они находились под грифом «секретно» на территории России.

У многих читателей история Брестской крепости ассоциируется исключительно с ее героической обороной 1941 году. Tut.by посмотрел «Атлас крепости Брест-Литовск», который начал выходить в 2017 году, узнал о неизвестных страницах в истории Брестской крепости и попытался разобраться, с каким наследием мы имеем дело.

Форт 6 (Польша), 2017 год. Фото: Сергей Орлов

«В пяти километрах от Берлина есть заброшенные форты, и немцы тоже не знают, что с ними делать»

На первый взгляд, каждый турист представляет себе внешний вид крепости. Но, как утверждает автор-составитель «Атласа», эксперт Фонда развития Брестской крепости Владимир Орлов, ее площадь намного больше, чем кажется.

Владимир Орлов, тезка известного писателя, является руководителем Центра военного наследия Литвы, автором и соавтор книг «История Ковенской крепости», «Фортификация XX века в Литве», «Атлас Ковенской крепости» (Каунас, Литва).

По словам Орлова, система Брестской крепости — это не только Цитадель и окружающие ее острова — Кобринский, Тереспольский и Волынский, но и два десятка фортов, двумя кольцами опоясывающих бастионную часть крепости + десяток вспомогательных фортификаций (пороховых погребов, промежуточных казарм, батарей). В данный момент большинство объектов фортового периода не используется. Как утверждает автор «Атласа», форты, скорее, напоминают «сталкер-зону», которая утрачена.

Историк Владимир Орлов

— Восьмой форт практически не существует, он представлен фрагментарно. У пятого форта фасад закопан, а тыльная сторона откопана. То есть ты видишь совсем не то, что хочешь видеть. Часть из фортов на сегодняшний день завалена мусором или вовсе не безопасна для посетителей. Они утрачены для культурного применения и даже для художественной фотофиксации. Следовательно, этот объект не попадет ни в один художественный календарь, не войдет ни в один туристический маршрут. И что с того, что эти кирпичи пока стоят? Объект уже утрачен. Его можно попытаться вернуть, но как объекта культурного наследия его сегодня не существует.

По словам Владимира Орлова, в настоящее время используется лишь пятый форт. При этом большая часть сохранившихся фортов находится на территории Польши.

Остается открытым вопрос: что делать с остальными объектами?

Фото: аэросъемка из собраний Российского военно-исторического архива

— Понятно, что войскам эти объекты уже не нужны, картошку в них хранить неудобно, поэтому одно из возможных применений — это культурное применение. Это сложная задача, решения которой на сегодня нет. Но решения нет не только в Бресте или в Тересполе, его нет везде — и в Новогеоргиевске (Украина), и в Ковне (Каунас), и под Санкт-Петербургом (Россия) тоже есть форты и мало кто знает, что с ними можно сделать. Даже в пяти километрах от Берлина есть заброшенные немецкие форты. И немцы тоже не знают, что с ними делать. Хотя там нет вопросов о том, где взять денег, где найти специалистов, где архивы — вот они, сразу через дорогу.

Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Пять лет назад Фонд начал работу. А в 2013 году разработал и представил концепцию «Брест-2019». По словам автора концепции, эксперта-музеолога Дитера Богнера, она способна привлечь до двух миллионов посетителей в год, создать новые рабочие места, а также стать для брестчан новым центром культурного досуга и отдыха.

Концепция была разработана в партнерстве с Брестским горисполкомом. К участию в ее обсуждении приглашались представители местной и региональной власти, Министерства культуры, а также Министерства спорта и туризма, Академии наук. С 2013 года пакет разработанных документов в рамках стратегии развития Брестской крепости находится на рассмотрении в Брестском облисполкоме.

Кроме разработки концепции, Фонд начал исследовать форты крепости (до этого их исследовали исключительно на локальном уровне). В декабре 2017 года начал выходить «Атлас крепости Брест-Литовск». Первым появился третий том: «Том 3. Фортовый период (1876−1915)». С печатью издания помог брестский отель «Эрмитаж», с самим проектом — Посольский фонд США по сохранению культурного наследия и посольство США в Беларуси.

Фото из частной коллекции Евгения Берестневича

Теперь сотрудники фонда работают над вторым томом («История крепости Брест-Литовск»), позднее начнется работа над первым томом («История возникновения города Берестье»).

В третий том «Атласа» включено 54 карты проектов, планов и профилей крепости, ее казарм и фортов, включая их детальные чертежи. 63 современные фотографии с фортами, фасадами казарм, интерьерами капониров (капонир или ниша — сооружение для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям. — Прим.) и потерн (подземный коридор или галерея для сообщения между фортификационными сооружениями, фортами крепости или опорными пунктами укрепленных районов. — Прим.), сделанные в 2017 году. А также 56 черно-белых исторических фотографий со стратегическими объектами крепости, фортами, оружием и ключевыми персоналиями.

Чертеж из собраний Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Санкт-Петербург, Россия

Большинство карт и чертежей публикуется впервые, потому что на протяжении 150 лет они находились под грифом «секретно» на территории России. А чтобы не напугать читателя и не перегрузить его технической информацией, «Альбом» дополнен фотографиями.

База — на 10 тысяч материалов

Но главный итог работы сотрудников фонда — это не только издание «Атласа». Во время работы Владимир Орлов изучил несколько тысяч материалов по фортификационному наследию крепости в военно-исторических архивах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате трехлетних архивных и полевых исследований сотрудники Фонда выбрали из них наиболее интересные (более тысячи), обработали их получили 128 чертежей, карт, и свыше 500 профессиональных фотографий.

Карта крепости Брест-Литовск с двумя обводами фортов

Большинство из них, не вошедшие в «Атлас», размещены в открытой электронной базе данных «Наследие Брестской крепости». Любая картинка сопровождена архивным шифром (ссылкой на источник хранения оригинала). Статьи также составлены по архивным материалам.

— Пользователи смогут составить представление о том, что такое форты Брестской крепости. Исследователям эти данные помогут при работе. К примеру, сейчас идет частичная реставрация порохового погреба Кобринского укрепления, чтобы создать там музей и показать, как выглядел солдатский клуб. С помощью базы данных качество реставрации объекта можно было бы улучшить. А если кто-то решит составить макет отдельного укрепления, это будет нетрудно сделать по чертежам.

Фото: Форт Литеры К (Польша), 2017 год. Фото: Сергей Орлов

А еще Владимир Орлов надеется, что база данных улучшит качество реставрационных работ.

— Любая заинтересованная организация сможет увидеть, к примеру, чертежи или фотографии дверей или оборонительных решеток. Кроме того, это обязывает такие организации соответствовать определенным стандартам. Завтра к ним может прийти любой школьник и сказать: «Извините, а почему ваши ворота не соответствуют исторической фотографии, которую я видел вчера в базе данных».

Генеральный план Брестской крепости. 1881 год

Но ценность «Атласа» — не только в публикации архивных документов и доступе к ним. По словам Владимира Орлова, некоторые объекты крепости исчезли даже за период его работы.

— Не факт, что через 10−15 лет все эти форты сохранятся в том виде, в котором мы их сегодня видим. Поэтому это еще фиксация и документация исчезающих исторических объектов. Но все-таки хочется надеяться на лучшее.

Чтобы издать «Атлас» для всех желающих, его создатели запустили краудфандинговую кампанию на площадке «Улей». Часть вырученных денег планируется потратить на издание следующих томов.