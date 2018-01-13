Ученые предрекают повышение температуры Земли до 4000 градусов 16 13.01.2018, 11:32

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К Земле приближается планета Меркурий.

Исследователи выдвинули предположение об изменении планетами своих орбит, что закономерно повлечет за собой перемещения в Солнечной системе. В результате данных изменений Меркурий, вероятно, столкнется с Землей, пишет Grifonsoft.

По словам ученых-астрономов, много лет назад планеты имели иное месторасположение, более приближенное к звездам, однако впоследствии они по разным причинам были вынуждены его переменить.

С помощью компьютерных программ специалисты смогли смоделировать будущие передвижения планет, самое значительное из которых должен совершить именно Меркурий. Он даже настолько приблизится к Земле, что спровоцирует столкновение, и хотя его масса значительно уступает массе нашей планеты, последствия их «встречи» станут катастрофическими. Из-за рекордно высокой температуры этой малогабаритной планеты поверхность Земли раскалится до 4 тысяч градусов по Цельсию, уничтожив все живое вокруг, считают астрономы.