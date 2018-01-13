«Мясо не каждый день. Берем подешевле, на кости» 21 13.01.2018, 14:15

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Семья рассказала, как живет на 1000 рублей на четверых.

Читатель tut.by поделился историей выживания.

«Хочу написать, как мы живем своей семьей на 1000 рублей в Гродно. Моя семья — это жена и двое детей. Жена находится в декретном отпуске, я работаю. Получаю 580−590 рублей на руки. Жена 417 рублей. Жилье свое — помогли приобрести родители», — пишет Виктор.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ:

Коммунальные платежи: 80 рублей. Жировка около 30 рублей, все остальное по счетчикам.

Детский сад: около 60 рублей питание + 30 рублей два кружка. Ребенок любит посещать детский сад, играть с детьми, заниматься. Многие советовали не водить, так как младший дома, но очень сложно организовать полноценное развитие двоим детям разного возраста. Младший просто не дает заниматься со старшим, будят друг друга. Поэтому даже не рассматривали вариант, не водить ребенка в детский сад. (Сад напротив дома).

Топливо: 40 рублей. Ездим по делам и к родителям иногда в деревню.

Лекарства: 40 рублей. Один ребенок находится на постоянном лечении. Если болеет еще кто-то из членов семьи, сумма увеличивается.

Интернет: 17 рублей.

Телефоны: 24 рубля. Мой — 9 и жены — 15.

Итого основные расходы составляют 281 рубль.

ПИТАНИЕ

Жена очень ответственно относится к питанию детей. Высчитывает все по нормам и кормит по графику. Получается младший ребенок примерно проедает основной еды на 70 рублей, не считая кондитерских изделий, хлеба, соков. На фрукты и овощи не указана сумма, потому что много дают родители из деревни и на каждый отдельный фрукт, ягоду, овощ большая разбежка в цене.

Старший ребенок питается в детском саду, но с утра всегда завтракает, дома ест ужин и всякие сладости.

Получается 93.5 рубля. Плюс сладости, соки, хлеб. Бывало такое, что ребенок в детский сад не ходил месяц. Это летом и во время болезни.

Детям берем хорошую нежирную свинину (12 р. за кг.), говядину, изредка курятину. Творог — обычный в пакетиках, либо детский со вкусами в баночках. Йогурты, сметану тоже покупаем. Рыбу жена берет разную. На цельное молоко у двоих аллергия, не покупаем.

Крупами мы закупаемся вначале месяца, на что тратим рублей 8−10.

Себе на продукты тратим еще рублей 200 на двоих. Жена ест мало, мясо не каждый день. На фруктах не экономим. Для себя мясо берем подешевле, на кости, курицу. Рыбу сами едим раз в неделю. Молочные продукты тоже покупаем.

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ:

Примерно рублей 50 в месяц уходит на разные баночки для жены и другие необходимые средства. Жена для кожи лица и волос берет профессиональную косметику, все остальное по акциям, белорусского производства. Стиральный порошок покупаем сразу большими объемами, как и средство для мытья посуды.

ОДЕЖДА:

Точную сумму в месяц не назову. Всегда по-разному. Обувь стараемся купить хорошего качества себе и детям. Сами носим по 2−3 года, младший донашивает после старшего (обычно сохраняется отлично). Кому в каком году купить верхнюю одежду, планируем заранее. Вот в этом месяце жена на рынке купила неплохое теплое зимнее пальто за 80 рублей. Я на зиму себе брал куртку еще осенью. У младшего ребёнка вся верхняя одежда в идеальном состоянии осталась от старшего. Жена старается купить старшему хорошую, качественную вещь, заранее зная, что ее сносит еще и младший. У старшего сына зимняя куртка с прошлого года (брали на вырост). Вещи покупаем и в магазинах по акциям, и на рынке, и в секонде. Также не брезгуем, если кто-то из родственников отдает.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Особо никуда не ходим. Все наши развлечения - это походы с детьми в зоопарк, развлекательные центры, парк каруселей, просто в парк. Летом выбираемся на природу. Сумма каждый месяц разная, бывает, что вообще никуда не сходим за месяц. Детям покупаем игрушки. На День рождения и Новый год в районе 30−50 р, а так мелочь разную. Без повода игрушку до 20 рублей можем купить, но не дороже.

Если нет необходимости покупать одежду, то получается отложить, но потом это тратится на благоустройство жилья, бытовую технику или в машине что-то сломается. Подаренные деньги не тратим, какая-то сумма всегда отложена.

Конечно, хочется жить иначе, позволять себе и своей семье больше, но не так легко найти работу более оплачиваемую или подработку. На сегодняшний день живем так, было время, что жили хуже. Постоянно находимся в поиске чего-то другого, лучшего.