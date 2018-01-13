Белорусам придется заплатить в Украине налог за товар 2 13.01.2018, 17:12

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Фото: rbc.ua

Речь идет о товарах, ввозимых на таможенную территорию Украины как в ручной клади, так и в багаже.

Ограничения на ввоз товаров в Украину из-за границы распространяются и на транзитных пассажиров из Беларуси. Это предусматривает новый закон, принятый в Украине, передает «Радыё Свабода».

Государственная фискальная служба Украины сообщает, что ограничения на ввоз товаров из-за границы на украинскую таможенную территорию распространяются и на граждан Беларуси, которые совершают свои путешествия через Украину.

Речь идет о товарах, ввозимых на таможенную территорию Украины как в ручной клади, так и в багаже.

Согласно новым правилам, беспошлинно можно перевозить через территорию Украину товары, суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро, а их вес не превышает 50 килограммов.

В то же время, при поездках по территории Украны один раз в три дня, за такие товары придется заплатить налог на добавленную стоимость.

Правила налогообложения товаров, ввозимых физическими лицами через воздушные пункты пропуска на государственной границе Украины, не изменились. Беспошлинный порог составляет 1000 евро.