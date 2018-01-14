В Вене 20 тысяч человек вышли на митинг против «друзей Путина» в правительстве 3 14.01.2018, 9:28

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Австрийцы возмущены коалицией с ультраправой Партией свободы.

В столице Австрии Вене в субботу, 13 января, прошла массовая антиправительственная демонстрация.

По оценкам местной полиции, в акции протеста приняли участие около 20 тысяч человек, передает dw.com.

Отмечается, что демонстрация прошла мирно. Ее участники собрались на площади Кристиана Брода у Западного вокзала Вены и прошли маршем до центра города.

К участию в акции призвали организации левого толка Offensive gegen Rechts, Plattform Radikale Linke и движение в защиту беженцев Plattform für eine menschliche Asylpolitik.

Организаторы обвиняют правящую коалицию в составе Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) в расистских, правоэкстремистских и неофашистских тенденциях.

Ранее утром канцлер Австрии и председатель АНП Себастьян Курц подтвердил намерение нового правительства положить конец нелегальной миграции в страну. Он назвал «полным провалом» действия политиков, которые несут ответственность за большой поток мигрантов в Европу.

Как сообщалось, в декабре 2017 года в Вене прошли массовые демонстрации против приведения к присяге нового правительства с участием ультраправых Австрии.

Заявки на проведение демонстраций тогда подали девять отдельных групп протестующих.