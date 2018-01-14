Ученые планируют расшифровать язык жуков-короедов 3 14.01.2018, 9:54

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Короеды обмениваются между собой определенными акустическими сигналами.

Томские специалисты хотят добиться прогресса в борьбе с нашествием в регионе такого подсемейства короедов, как уссурийский полиграф. В Южной Сибири армада, состоящая из его сородичей, уже успела захватить семь регионов, пишет lesgazeta.by.

В Институте мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН ссылаются на интересные результаты американских коллег: они полагают, что использование определенных звуковых сигналов сможет сократить плотность скопления жуков-короедов на дереве. Чтобы преодолеть естественные защитные механизмы дерева, короеды массово скапливаются на нем, и важно не дать им сконцентрироваться для массированной атаки.

Российские ученые учатся разговаривать на языке врага: понимать, в каких именно случаях и какие звуки издает насекомое. Сейчас у специалистов имеется уже 120 часов записи «разговоров» насекомых. Теперь их надо дешифровать. Пока томским исследователям удалось выявить лишь два типа социального общения короедов: между двумя самцами и между представителями противоположных полов.

Для записи сигналов ученые смоделировали различные ситуации в лабораторных условиях. Для этого используются жуки из природной популяции и специальный садок: внутрь него помещаются срезы пихтовой коры, которые и заселяются насекомыми. Запись сигналов ведется в специальных безэховых камерах, также исследователи наблюдают за насекомыми с помощью бинокулярного микроскопа.

Эксперты рассчитывают получить бесценный материал, который поможет применить биоакустические методы для защиты зеленых насаждений и пиломатериалов от вредителя.