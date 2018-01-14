Могилевские чиновники «не заметили» укладки асфальта в грязь и воду 8 14.01.2018, 11:39

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Жители города отправили в исполком многочисленные фото «передовой технологии».

Могилевский горисполком, несмотря на многочисленные фотосвидетельства, не увидел, как коммунальщики укладывают асфальт в грязь и воду 12 декабря 2017 года на улице Маневича в деревне Боровка, которая сейчас в черте города. Об этом свидетельствует ответ заместителя председателя Могилевского горисполкома Сергея Дедовича, пишет mogilev.online.

Свидетелем асфальтирования воды и грязи в деревне Боровка, что по Чаусскому шоссе, стал один из могилевчан. Он сфотографировал эти действия и сделал снимки достоянием общественности. Председатель информационно-практического учреждения «Могилевский центр безопасности движения» Илья Полонников в свою очередь обратился к городским властям с вопросом, все ли в порядке с соблюдением технологии при ремонте дороги таким образом.

По Дедовичу, ремонтники предпринимали максимально возможные меры по соблюдению технологии укладки асфальтобетонной смеси — непосредственно перед укладкой основание очищалось от воды и грязи. Работы производились силами Могилевского государственного коммунального унитарного дорожно-мостового предприятия (ДМП).

«Как вы, уважаемые, спите после таких лживых ответов? Какие технологии? Какие меры? Плевали вы на все! Выкрутятся из любой ж…ы и выставят себя красавцами)) Думаете, вам кто-то еще верит? Каждый ваш ответ вызывает лишь смех и сострадание к вашим чиновничьим «неабыякавым» ответам», — написал Полонников в Facebook 9 января.

Примечательно, что ответ за подписью Дедовича готовил исполняющий обязанности директора дорожно-мостового предприятия Дмитрий Бирюков. В 2014 году он был избран депутатом Могилевского горсовета, но осенью того же года был взят под стражу по подозрению в коррупции во время управления коммунальным унитарным предприятием «ЖРЭУ Октябрьского района Могилева». Следствие установило, что чиновник с 2011 по 2012 год систематически злоупотреблял должностными полномочиями, нанеся ущерб коммунальному предприятию более чем на 11 млн неденоминированных рублей, а также существенный вред государственным интересам в виде дискредитации авторитета руководителя госпредприятия в глазах подчиненных. В отношении Бирюкова была расследовано дело по ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса. В 2015 году обвиняемый обратился к президенту с просьбой о помиловании, и она была удовлетворена.