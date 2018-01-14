Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко

Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко10
- 14.01.2018, 11:58
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Куда шли три года и где в итоге оказались.
Прием у Лукашенко по случаю старого Нового года оказался не очень праздничным. По крайней мере, если судить по тем прогнозам, которые озвучил Александр Лукашенко для белорусов, уложив в фразу «легче не будет». «Салідарнасць» взглянула на предыдущие старо-новогодние высказывания руководителя и обнаружила, что по ним можно проследить весь путь страны за последние три года.
2016 год
Тучи над Беларусью начали сгущаться намного раньше, однако правитель Беларуси в самом начале 2016 года уверенно подтвердил незыблемость выбранного им курса, примерив даже себя библейский образ.
— Апостол Петр в твердой вере шел по бушующему морю, словно по суше. Но стоило ему засомневаться, и он стал тонуть… Вот так и в нашей жизни. Избрали свой курс, надо ему следовать, не поддаваясь никаким сомнениям и страхам, — заявил Лукашенко.
И загадал желание:
— Не скрою, мое заветное желание в том, чтобы наступивший год стал прорывным и открыл новый этап развития страны, чтобы мы преодолели негативные последствия мирового кризиса и значительно повысили уровень жизни людей.
2017 год
Впрочем, если в течение того года что-то и прорвало, то только не в плане повышения уровня жизни.
В результате в начале следующего, 2017-го, Лукашенко констатировал:
— Год не был простым, не все удалось осуществить.
Но решил не сдаваться и вновь высказал уверенность в правильности маршрута:
— Впрочем, кому как не белорусам знать, что трудности закаляют. Мы видим цель и то, что нужно для ее достижения, — заверил Лукашенко.
2018 год
И вот с наступлением нового, 2018 года, стало понятно, что «закаляться в трудностях» белорусам еще очень долго.
12 января Лукашенко прямо предупредил, что «легко не будет».
— И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы, — заявил он и констатировал: — Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо.
Впрочем, он подчеркнул, что по-прежнему ставит «амбициозные задачи» и вновь послал белорусов по курсу.
— И, чего бы это нам ни стоило, мы должны достичь этих рубежей.
А пока белорусы гадают, а надо ли им туда, куда их ведут, Лукашенко представил спасительный бизнес-план. Рассуждая о крылатом выражении: «Печально, когда у вас нет друзей. А еще грустнее, когда нет врагов», он отметил:
— Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы.
Похоже, других источников для перспектив у белорусов попросту не осталось.