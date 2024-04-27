Forbes: Время российских «танков-черепах» истекает 1 27.04.2024, 8:48

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ВСУ меняют ситуацию на фронте с оружием от США.

В начале апреля украинские операторы БПЛА заметили на поле боя возле Красногоровки, что к западу от Донецка, российский танк Т-72 с металлической крышей, которая покрывала корпус и башню. Этот «танк-черепаха» оказался удачной находкой для оккупантов, хотя и ненадолго, сообщает Forbes.

«На самом деле это начало техническую тенденцию в российской армии в Украине, поскольку все больше и больше российских экипажей приходили к идее, что странная импровизированная броня может действительно работать», - отметили в материале.

Несмотря на то, что импровизированная броня ограничивала движение башни и снижала видимость на поле боя, «танки-черепахи» выполняли свою основную задачу - обеспечивали перевозку пехоты ближе к позициям ВСУ. Через три недели после появления первого танка, такие модели стали обычным явлением на всем фронте.

«Большинство танков черепах принадлежат 5-й мотострелковой бригаде, бывшему подразделению украинских сепаратистов, которое в прошлом году присоединилось к российской армии. 5-я мотострелковая бригада всегда обходилась тем оружием, которое только могла выпросить, одолжить или украсть», - пояснили в издании.

Однако сейчас такие танки появляются и в других подразделениях, включая 90-ю танковую дивизию, которая дислоцируется вблизи Авдеевки.

«Я знаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это сумасшедшая адаптация. Россияне приспосабливаются к конкретным условиям на поле боя», - написал аналитик Института исследований внешней политики (США) Роб Ли.

Несмотря на странный вид и технические недостатки, эти танки служили решением конкретной проблемы - защищали от украинских FPV-дронов. Однако времена, когда ВСУ испытывали острый дефицит вооружений, подходят к концу: новые партии американской помощи уже направляются в Украину, в частности артиллерийские снаряды и ракеты «Джавелин».

«FPV никуда не исчезают. Но они также не собираются оставаться основным - практически единственным - украинским боеприпасом на поле боя. Как поведут себя неуклюжие танки-черепахи и их преимущественно слепые экипажи, когда украинцы будут стрелять по ним 100-фунтовыми снарядами и 35-фунтовыми ракетами в дополнение к двухфунтовым беспилотникам?» - подытожили в Forbes.