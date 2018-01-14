Что будет с «кошельками» Путина? 3 Сергей Лойко, «Обозреватель»

14.01.2018, 22:18

6,400

«Кошельки» президента РФ на грани ареста.

Этот доклад существовал еще до того, как о нем стали говорить. Сейчас идет кропотливая работа над тем, чтобы он был взвешенным и чтобы были продуманы все возможные варианты развития событий. Доклад в общем будет взрывоопасным. Но если бы не было такого откровенно наглого и циничного вмешательства Российской Федерации в избирательную кампанию США — думаю, он долгое время оставался бы закрытым. Теперь американцы ищут подходящий момент для его публикации.

Но этот доклад совершенно не имеет никакого отношения к выборам в России. Это просто совпадение, так как на внутриполитическую ситуацию в России его обнародование никак не повлияет. В России уже определилось процентное количество людей, которые считают, что земля плоская и убедить их, что она круглая — невозможно. Поэтому и пытаться нет смысла. И вообще, какое бы количество не проголосовало за Путина, хоть он один персонально за себя — все равно напишут то число избирателей, которое нужно. Ничто не может влиять на предвыборную ситуацию в России, имею в виду из-за рубежа, только развитие внутриполитической ситуации или какие-нибудь серьезные катаклизмы. Это военное поражение, которое мы в ближайшее время не ожидаем. Конфликты тлеющие, какого-то обострения ждать не приходится.

Касательно доклада, то можно смело ожидать, что там будут имена из ближнего окружения Путина. Не думаю, что там будет он лично, но на грани ареста окажутся его кошельки, а это серьезный вызов.

Сергей Лойко, «Обозреватель»