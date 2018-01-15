Сказ про два рубля 23 Виктор Горбачев

15.01.2018, 8:24

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В нашей стране всегда надо думать о последствиях.

Сегодня был в одном из торговых центров в городе. Иду. По территории ТЦ. От торгового места к другому. Рассматриваю все, что на уровне глаз. То да се. Опаньки! Взор падает на блестящее. На полу. Е! Два рубля. Металлических. Клюнул на блеск, как ворона. Прям сверкают и манят. Так и говорят; - "возьми меня, я тебе пригожусь". В голове мозг быстро просчитывает сколько же это в валюте? Вражеской. Получается - целый бакс! Рука автоматически потянулась. Но, внутренний голос начал со мною разговор. - "Тебе это надо? Это твое? Ты от этого станешь богаче? Посмотри вокруг. Камеры видеонаблюдения. Да и статья уголовная за это, коль не отдашь."

Тело остановилось в полусогнутом состояние. Рука заклинила. Начал лихорадочно думать. Поднять и отдать сотрудникам торгового центра? Занести в милицию и написать объяснительную как и где нашел?

Разговор меня и внутреннего голоса был коротким. Я резко выпрямился и двинулся дальше. Мне это надо? Да ну нах эти два рубля. Ребята! Я же в Беларуси! Прежде чем поднять что-то - надо подумать о последствиях. А вдруг, эти два рубля подкинули? Лучше уж в небо смотреть, и звезды считать, чем под ноги.

А то получается -"Нашел. Не отдал. В тюрьму".

Так и остались эти два рубля лежать и ждать свою жертву.

Виктор Горбачев, facebook.com