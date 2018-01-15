NASA показало видео путешествия сквозь Туманность Ориона 1 15.01.2018, 8:34

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При создании проекта были использованы данные, собранные космическими телескопами «Хаббл» и «Спитцер».

NASA опубликовало видео «полета» сквозь Туманность Ориона, яркость которой позволяет увидеть ее из любой точки Земли, сообщает ria.ru.

При создании проекта были использованы данные, собранные космическими телескопами «Хаббл» и «Спитцер», которые производят наблюдения в инфракрасном диапазоне. Специалисты сопоставили два изображения и добавили рисунку объемности, тем самым показав космический объект «изнутри».

Туманность Ориона — самая яркая диффузная туманность, поверхность которой более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Она находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и имеет 33 световых года в поперечнике.