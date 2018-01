Ушла из жизни вокалистка группы The Cranberries 8 15.01.2018, 20:57

Долорес О’Риордан завоевала известность во всем мире после записи своей песни-протеста Zombie в 1994 году.

Лидер ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Ирландская певица умерла в Лондоне, где она находилась со своей группой для записи песни. Причины и обстоятельства смерти пока не разглашаются.

У нее осталось трое детей, самой младшей дочери 12 лет.

Долорес О’Риордан и группа The Cranberries моментально завоевали известность сначала в Ирландии, а затем и во всем мире после записи своей песни-протеста Zombie в 1994 году.

Группа выпустила шесть студийных альбомов, затем О’Риордан начала сольную карьеру и записала два альбома — «Are You Listening?» в 2007 году и No Baggage в 2009-м. В том же году The Cranberries воссоединились.