15 неизвестных песен Мулявина восстановили благодаря одной аудиозаписи 15.01.2018, 23:26

1,015

Народный оркестр имени Жиновича под управлением Михаила Казинца восстановил программу «Вянок» без нотного материала.

Программа «Песняров» на стихи Максима Богдановича «Вянок» звучала последний раз в 1991-м году. Народный оркестр имени Жиновича под управлением Михаила Казинца восстановил программу без нотного материала, пишет «Белсат».

26 лет прошло со времени, когда Владимир Мулявин создал цикл песен на стихи Максима Богдановича «Вянок». Ко дню рождения Владимира Мулявина, который Беларусь отмечала 12 января, народный оркестр имени Жиновича под управлением Михаила Козинца восстановил программу 1991 года и представил ее на специальном концерте в Минске.

В программе – 15 песен, среди которых известные «Слуцкія ткачыхі», «Зорка Венера», «Лявонiха» и «Пагоня».

Премьера цикла «Вянок» состоялась в Библиотеке Объединенных наций в Нью-Йорке 1 ноября 1991 года. После возвращения «Песняров» из США программу показали 9 декабря 1991 года, в день 100-летнего юбилея Максима Богдановича, на сцене государственной филармонии и больше никогда не исполняли.

Нотный материал не сохранился

Однако в частной коллекции поклонника «Песняров» Владимира Позняка из Москвы нашлась уникальная аудиозапись с прогона программы «Вянок» в репетиционном помещении ансамбля в Белгосфилармонии в августе 1991 года. И именно на основании этого единственного источника программу «Вянок» восстановили в полном объеме – так, как задумал ее сам автор.

Аранжировки создали Олег Молчан и Александр Кремко. Теперь программу можно будет услышать еще не раз, а на концерте памяти Мулявина режиссер Владимир Орлов представил еще одну премьеру – документальный фильм «Пясняр. Сэрцам і думамі».