В Греции прошли массовые протесты 1 16.01.2018, 8:09

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Очередная всеобщая стачка парализовала общественную жизнь в Греции.

В понедельник, 15 января, демонстранты собрались возле здания парламента в Афинах, чтобы выразить свой протест в связи с ограничением права на забастовку. По данным властей, на митинг вышли около 6 тысяч демонстрантов, сообщает Немецкая волна со ссылкой на агентство AFP.

Некоторые радикально настроенные участники начали бросать камни и краску в полицейских. В ответ полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Причиной волнений стали реформы, принятые греческим парламентом ранее в тот же день. Среди важнейших нововведений - поправки к закону, согласно которым забастовка является легальной лишь в том случае, если ее поддержало более половины членов профсоюза.

Раньше для организации стачки было достаточно, чтобы ее поддержали 20 процентов из состоящих в профсоюзе, в некоторых случаях хватало резолюции профсоюза предприятия. Сообщается, что поправку приняли 154 голосами, против нее проголосовал 141 депутат.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время дебатов в парламенте отклонил обвинения в том, что его правительство ограничивает право граждан на забастовку. Он назвал подобные заявления "бессовестной ложью". "Это правительство не отменяет стачки и не угрожает им", - подчеркнул Ципрас.

По словам премьера, нынешние реформы стали последними мерами в попытке освободиться от кредитов Евросоюза. В настоящий момент Греция ожидает очередной транш финансовой помощи в размере 4,5 млрд евро.

Протестуют авиадиспетчеры, учителя и судьи

В свою очередь, демонстранты вышли на улицы, протестуя непосредственно против введенных правительством реформ. В понедельник в Афинах перестал работать общественный транспорт, что вызвало серьезные пробки в столице Греции. Участие в забастовке авиадиспетчеров привело к отмене ряда рейсов. Призыву профсоюзов последовали также учителя, судьи и врачи.

Принятый парламентом Греции весной 2017 года очередной пакет мер жесткой экономии предполагает, в частности, значительное сокращение пенсий. С 2010 года страна получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Ципрас надеется, что благодаря реформам кредиторы согласятся списать часть долга Афин.