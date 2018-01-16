Белорусы поят пивом россиян, а сами подсели на украинское 2 16.01.2018, 10:05

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Беларусь стала вторым экспортным рынком для украинских пивоваров.

Согласно данным отраслевой компании по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво», на белорусский рынок пришлось 21,66% от всего объема экспорта этого напитка в прошлом году.

Главным экспортным рынком для пивоваров Украины в 2017 году стал Алжир (22,07%), третье место заняла Молдова (20,45%), пишет «Завтра твоей страны».

Всего, по данным таможенной статистики, на которые ссылается «Укрпиво», было отправлено за рубеж пива на 31,8 млн долларов, что на 66% больше, чем в 2016 году.

Украина закончила прошлый год с отрицательным пивным сальдо: импорт, увеличившийся на 44%, составил 35,8 млн долларов.

В отличие от нее Беларусь, похоже, впервые в своей истории закончит пивной год с положительным сальдо – то есть экспортирует пива больше, чем ввезет.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, за январь-октябрь 2017 года экспорт пива, произведенного на белорусских пивзаводах, составил 113 626 тыс. литров на сумму 48,9 млн долларов. Пивной импорт в этот же период был значительно меньше и впервые за много лет уступил экспорту – 76 964 тыс. литров на сумму 37 млн долларов. По предварительным данным, положительная разница в объемах экспорта и импорта сохранилась до конца 2017 года.

Исторический прорыв помог совершить отрасли российский рынок. По итогам января-октября прошлого года объемы поставок на него выросли на 122%. В Россию было поставлено белорусского пива на сумму 34,7 млн долларов, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Импорт российского пива в Беларусь практически не изменился.

Украина является вторым по объемам пивным партнером Беларуси. Пока из нее импортируется пива больше, чем экспортируется. В январе-октябре 2017 года, по данным Белстата, белорусские заводы экспортировали пива в Украину на сумму 8,7 млн долларов, а импорт составил 10,3 млн долларов.