В Грузии застрелили бывшего главу Нацгвардии 3 16.01.2018, 10:07

4,973

Самсон Кутателадзе

54-летнего генерала Самсона Кутателадзе убили в собственном кабинете в Рустави.

В Грузии 15 января убили бывшего командующего Национальной гвардией страны Самсона Кутателадзе. Об этом сообщил телеканал "Рустави-2".

Неизвестный преступник застрелил 54-летнего генерала в его кабинете, который расположен на территории так называемого Стамбульского рынка в Рустави. Кутателадзе был одним из владельцев рынка, проинформировало "Новости-Грузия".

Уголовное дело возбудили по двум статьям: "умышленное убийство" и "противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Кутателадзе служил в вооруженных силах Грузии с 1991 года. Принимал участие в боях за территориальную целостность страны в Южной Осетии и Абхазии, а также в миротворческих операциях в Ираке.

Нацгвардию возглавлял с 2004-го по 2006 год. В 2008 году был избран в парламент.