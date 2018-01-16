Удар по Кремлю: Cтала известна дата новых санкций США против России 31 16.01.2018, 14:48

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Посол США анонсировал дату новых санкций против РФ.

Доклад администрации США, содержащий детали новых санкций против России, будет опубликован 29 января, сообщает «Голос Америки».

Об этом во вторник сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на посла США в России Джона Хантсмана.

Ожидается, что Вашингтон введет новые санкции против России в связи с ее предполагаемым вмешательством на президентских выборах в США в 2016 году.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве.