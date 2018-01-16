Ушел из жизни белорусский актер Петр Юрченков-младший

Ушел из жизни белорусский актер Петр Юрченков-младший2
- 16.01.2018, 18:07
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Актер работал в Театре-студии киноактера и Купаловском театре.
Белорусский актер, ведущий мастер сцены Петр Юрченков на 42-м году ушел из жизни, сообщили БелТА в Театре-студии киноактера.
«Юрченков Петр Петрович работал в Театре-студии киноактера с 2001 года. Он был актером удивительного дарования, который способен был сконцентрировать в своих ролях такое сложнейшее и желанное для искусства понятие, как «образ нашего современника»», — отметили в театре.
Петр Юрченков-младший — из актерской семьи. Его отец — заслуженный артист Беларуси Петр Юрченков работал в Театре-студии киноактера.
Снялся в фильмах «Поводырь», «Без сына не приходи», «Нетерпение души», «Последняя роль», «Следы на воде».
Кроме Театра-студии киноактера Петр Юрченков работал и в Купаловском театре.