Ушел из жизни белорусский актер Петр Юрченков-младший 2 16.01.2018, 18:07

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Петр Юрченков-младший

Фото: Facebook

Актер работал в Театре-студии киноактера и Купаловском театре.

Белорусский актер, ведущий мастер сцены Петр Юрченков на 42-м году ушел из жизни, сообщили БелТА в Театре-студии киноактера.

«Юрченков Петр Петрович работал в Театре-студии киноактера с 2001 года. Он был актером удивительного дарования, который способен был сконцентрировать в своих ролях такое сложнейшее и желанное для искусства понятие, как «образ нашего современника»», — отметили в театре.

Петр Юрченков-младший — из актерской семьи. Его отец — заслуженный артист Беларуси Петр Юрченков работал в Театре-студии киноактера.

Снялся в фильмах «Поводырь», «Без сына не приходи», «Нетерпение души», «Последняя роль», «Следы на воде».

Кроме Театра-студии киноактера Петр Юрченков работал и в Купаловском театре.