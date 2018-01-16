Как Россия попытается вернуться в ПАСЕ 1 Олег Рыбачук

16.01.2018, 22:15

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Олег Рыбачук

Фото: RFE/RL

Москва не будет отправлять свою делегацию на январскую сессию в ПАСЕ. Что дальше?

Для того, чтобы вернуться в ПАСЕ без предпосылок, Россия развернула бешеную кампанию с участием своих как откровенных, так и скрытых союзников. РФ откровенно шантажировала организацию тем, что перестанет делать свой финансовый вклад (а он достаточно ощутимый). Чаша весов в Европе колебалась с небольшой амплитудой.

В один момент зазвучало много влиятельных голосов, которые начали говорить о невозможности существования ПАСЕ без России. Говорили о ее роли и вовлеченности и весь этот стандартный набор фраз. В свою очередь Москва угрожала не признавать юрисдикцию европейских судов и тому подобное. Впрочем, основным аргументом был отказ от финансирования.

И, казалось бы, России фактически удалось достичь своей цели. Но благодаря усилиям украинской делегации и некоторым нашим западным и трансатлантическим партнерам, ситуация изменилась. Украинская сторона отмечала, что было бы очень странно на почти ультимативных условиях возвращать в ПАСЕ страну, которая не выполнила ни одной из предпосылок, что собственно и привело к исключению. Россия не признала свою вину, продолжает вести гибридную войну против Украины и дестабилизировать регион. Мало того, она вмешивается в избирательные процессы ЕС. Она откровенно работает на его развал, а значит открыто нарушает основные принципы ради сохранения которых и была создана ПАСЕ. Создать прецедент, когда организация-нарушитель может выкупить право участия – фактически значит поставить крест на такой институции. В свое время из-за этого перестала существовать Лига Наций. Споткнувшись об Советский Союз, она не знала, что с ним делать.

Все эти аргументы украинской и других сторон сделали ситуацию неопределенной для России, которая уже успела под фанфары объявить о своем триумфальном возвращении. Россияне поняли, что ситуация неопределенная и поэтому их решение не отправлять свою делегацию можно воспринимать как возвращение к попыткам шантажа. К тому же, это еще и такая внутренняя политика России. Каждую беду они пытаются объяснить в духе «нас на колени не поставить», «нам никто не будет ничего диктовать», «нам никто в мире не нужен – мы отдельная нация-цивилизация» и т.д.

И настоящая причина – россиянам не удалось блицкригом достичь желаемого. Это вовсе не означает, что они не будут пытаться делать это дальше. Украине, ее делегации и тем европейским силам, которые хотели бы сохранить такой институт как ПАСЕ, никоим образом нельзя успокаиваться.

Россияне сделают этот публичный демарш, а дальше будут пытаться снова использовать своих прямых-косвенных агентов влияния.

Изменение ситуации возможно. Очень симптоматичным является заявление посла Европейской комиссии Хьюго Мингарелли о том, что Украина воспринимается в странах ЕС искаженно. Россия вкладывает огромные средства в дезинформацию и таким образом формирует общественное мнение, на которое реагируют политики. Чтобы уменьшить количество стран, которые выступают за поддержку Украины и существующего к ней подхода ЕС, Россия будет продолжать традиционные информационные фейковые операции и массовые кампании. Поэтому если не нытьем, то таким образом Россия пытается в ближайшее время вернуться в ПАСЕ.

К тому же, начинается активная избирательная кампания президента Путина. В конце января в США объявят о новых санкциях и Администрация американского президента объявила о том, что они сделают эти санкции публичными. Российская пропаганда будет минимизировать эти события, но такая позиция американского правительства будет влиять на то, чтобы и ЕС держал свою планку достойно.

Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции, nv.ua