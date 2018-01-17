Путин и «яйцо Ротшильда» 4 17.01.2018, 8:19

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Его имени нет в списках богатейших людей России, но о его коллекции предметов искусства ходят легенды.

Александр Иванов является одним из самых известных собирателей ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже. Одну из жемчужин своей коллекции – уникальное "яйцо Ротшильда" – он купил в 2007 году, а семь лет спустя оно оказалось в руках Владимира Путина, который подарил драгоценную безделушку Эрмитажу по случаю 250-летия музея. Авторы нового расследования антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" утверждают, что большинство своих крупных приобретений, включая "яйцо Ротшильда", Иванов сделал на деньги "массажиста Путина" Константина Голощапова. Сам коллекционер решительно отвергает это утверждение, но многие из его слов противоречат официальным документам, находящимся в открытом доступе, говорится в расследовании krymr.com.

В конце декабря "Центр управления расследованиями", один из интернет-проектов Михаила Ходорковского, рассказал своим читателям историю "массажиста Путина" Константина Голощапова. О Голощапове говорили как об одном из самых ближайших людей в окружении президента давно: еще в 2002 году подробные публикации о бывшем санитаре Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, перебравшемся в Москву вместе с другими соратниками Путина, делали "Новая газета" и издание "Версия". Как писала "Новая", Голощапов был партнером братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов по банку "Северный морской путь" (СМП) и был особенно близок к ключевым фигурам в РПЦ (в 2002 году Голощапов организовал доставку мощей святого Николая Чудотворца из итальянского Бари в Петербург). Позже предприниматель пытался помочь ближайшим друзьям Путина, Аркадию и Борису Ротенбергам, купить футбольный клуб "Бари", но так и не смог этого сделать из-за санкций против братьев, введенных США и Евросоюзом после начала войны на востоке Украины.

Массажист-кадровик

По данным публикации "Агентства политических новостей", сохраненная копия которой доступна на сайте "компромат.ру", Голощапов является "духовным отцом" некоторых влиятельных представителей "ленинградской команды" президента. Он входит в ближайшее окружение ряда влиятельных фигур Русской православной церкви, что позволяет ему устраивать для "питерцев путинского призыва" "паломнические" поездки в Грецию, в знаменитый монастырь на горе Афон, где, по слухам, решаются "проблемы ротации руководящих кадров". "Массажистом" Константина Голощапова якобы назвали потому, что еще в 70-х он избавил Путина от болей в спине, полученных им в результате занятий дзюдо. Другая кличка, якобы имеющаяся у Голощапова, Падре, связана с его религиозностью. Как утверждает журналист Сергей Канев, Голощапову обязаны своим назначением "не менее 500 чиновников и депутатов".

Как выяснил "Центр управления расследованиями", еще одна страна, помимо Греции, которую очень любит Константин Голощапов, – это Хорватия. Здесь он купил виллу на острове Шипан, пообещав местным властям в обмен на одобрение сделки сделать из старого исторического здания пятизвездочный отель и построить на острове дороги, трансформаторную станцию и другие объекты инфраструктуры. Ни одного из этих обещаний он не сдержал, утверждает ЦУР, а вилла и построенные рядом с ней современные коттеджи используются как частные резиденции.

Так при чем же здесь яйцо Фаберже, подаренное Путиным Эрмитажу в декабре 2014 года, – да не простое, а одно из самых редких, так называемое "яйцо Ротшильда"? В новой публикации проект "Муниципальный сканер", специализирующийся на исследовании активов ближайшего окружения российского президента, утверждает, что Александр Иванов купил яйцо в 2007 году на аукционе Christie's за 18,5 миллионов долларов (по курсу на момент покупки) не на свои деньги, а на средства, поступившие ему от Константина Голощапова.

Выступление Владимира Путина в Эрмитаже по случаю 250-летия музея. В конце видео в зал торжественно вносят подарки из коллекции Александра Иванова: "яйцо Ротшильда" и часы работы Фаберже, изготовленные к 25-летию бракосочетания Александра III и императрицы Марии Федоровны:

Таинственный коллекционер

Александр Иванов – один из самых известных российских собирателей изделий фабрики Фаберже, ставших для всего мира одним из главных символов дореволюционной России. Впрочем, предметами роскоши многочисленные шкатулки, фигурки и даже знаменитые яйца Фаберже были далеко не всегда: после революции большевики порой продавали их на Запад за сущие копейки, и лишь к середине 20-го века число нулей в ценниках на изделия Фаберже стало стремительно увеличиваться. Иванов утверждает, что многие вещи из своей коллекции покупал в начале 90-х перед взрывным ростом цен на них, что и позволило ему зарабатывать деньги на новые и новые приобретения.

Виктор Вексельберг

Главным российским коллекционером Фаберже считается, впрочем, не Иванов, а Виктор Вексельберг. В 2004 году он купил коллекцию из 300 с лишним предметов производства знаменитой ювелирной фабрики, включая 9 "императорских пасхальных яиц", принадлежавшую издателю журнала Forbes Малкольму Форбсу. Выставленная родственниками Форбса на аукцион после его смерти, она досталась Вексельбергу без торгов: один из самых богатых людей России (3-е место в списке Forbes на момент покупки) договорился о покупке всей коллекции за несколько дней до намеченной даты аукциона за сумму, оценка которой колеблется в пределах от 130 до 250 миллионов долларов.

Сейчас Вексельберг опустился в списке богатейших россиян на 10-е место, но имени Александра Иванова в этом рейтинге вообще не найти, хотя он потратил на аукционах Sotheby's и Christie's десятки миллионов долларов – в том числе перебивая ставки представителей Вексельберга. Иванов, по его собственным словам, коллекционирует не только Фаберже, но и другие предметы искусства, хотя ювелирные изделия знаменитой фабрики остаются его настоящей страстью. В начале 90-х, как рассказывал Иванов в нескольких интервью (в том числе в интервью Радио Свобода в 2016 году), он сделал состояние на импорте в Россию компьютерной техники, но позже, разбогатев, бросил бизнес и целиком посвятил себя художественному коллекционированию.

Коллекция изделий Фаберже, принадлежащая Иванову, оценивается в 1,5 миллиарда долларов – хотя никто не знает точно ее объемов и никто никогда не видел ее целиком. Для хранения коллекции (или ее части) Иванов основал при поддержке немецких властей Музей Фаберже в немецком курортном городе Баден-Баден. Покупка, реставрация и оборудование музейного здания обошлись ему в 17 миллионов евро. Незадолго до того, как быть подаренным Эрмитажу, выставлялось здесь и знаменитое "яйцо Ротшильда". Оно было сделано фирмой Карла Фаберже в 1902 году для семьи купца 1-й гильдии из Бердичева Ефима (Иоахима) Эфрусси. Один из сыновей Эфрусси в 1883 году женился на дочери Альфонса Ротшильда Беатрис, которая в 1905 году подарила его на помолвку своему младшему брату – барону Эдуарду Ротшильду. Более ста лет о существовании "яйца Ротшильда" не было никаких сведений: оно не экспонировалось, не перепродавалось и являлось собственностью семьи Ротшильдов, пока не всплыло при продаже Иванову в 2007 году.

Музей Фаберже в Баден-Бадене:

В интервью "Радио Свобода" Александр Иванов так отвечал на вопрос о том, откуда у него деньги для покупки произведений искусства:

"Я не был бедным человеком, когда начал собирать эту коллекцию. Сейчас мы тратим несколько миллионов долларов в год на приобретение новых экспонатов. С некоторыми вещами, которые не находятся в экспозиции, я иногда расстаюсь. Мне достаточно продать одну-две вещи, чтобы купить на несколько миллионов. Однако я продаю вещи, которые находятся в коллекции не менее пяти лет, чтобы у налоговых органов не было ко мне никаких претензий".

Тем не менее, именно у налоговых органов возникли претензии к Иванову – в 2014 году в музее в Баден-Бадене был устроен обыск, в котором участвовали сотрудники налоговых органов Великобритании и Германии. По версии следствия, Александр Иванов незаконно вернул НДС с покупки "яйца Ротшильда" в размере более 800 тысяч долларов: согласно правилам для возврата налога он должен был вывезти покупку за пределы Евросоюза, но якобы сделал это не сразу, а лишь в том самом 2014 году, когда яйцо было подарено Эрмитажу. Сам Иванов все обвинения в свой адрес отрицает, официально они ему предъявлены так и не были, более того, в переписке с Радио Свобода коллекционер сказал, что в декабре 2017 года его адвокаты подали иск "по поводу его незаконно преследования" к МВД Великобритании на сумму в 2 миллиарда долларов.

Александр Иванов и одно из яиц Фаберже в его коллекции

Музей в Баден-Бадене на сегодняшний день принадлежит (возможно, номинально) жителю этого города Сергею Автоношкину, утверждает "Муниципальный сканер" со ссылкой на данные немецкого коммерческого реестра. Однако в апреле 2008 года, вскоре после своего основания и через год после того, как "ротшильдовское яйцо" было куплено Александром Ивановым, в реестре содержались данные о двух других владельцах музея. Ими были сам Иванов и Константин Голощапов, внесшие в уставной капитал музея по 12 500 евро.

Выписка из немецкого коммерческого реестра, из которой следует, что Сергей Автоношкин является сейчас единственным владельцем музея в Баден-Бадене:

Активистам удалось найти записи о бизнесе Иванова и в российском Едином государственном реестре юридических лиц: оказалось, что его сотрудничество с Голощаповым началось еще в 2004 году, когда они стали соучредителями компании ООО "АльянсИнвест". Эта фирма была ликвидирована в 2007-м. Сейчас единственное юридическое лицо, принадлежащее Иванову, – ЗАО "Русский национальный музей", которым он владеет совместно с бывшей супругой Юлией, владелицей и продюсером ООО "РусьТелеФильм", которое снимало фильмы по заказу ТК "Звезда" и "Культура".

Дружба, которой не было

В 2011 году в большой публикации об Александре Иванове в журнале Forbes источники издания утверждали, что Иванов "преувеличивает" масштабы своей коллекции произведений искусства, а "купля-продажа антиквариата в принципе не может приносить доходы, которые позволяли бы тратить десятки миллионов долларов на покупку Фаберже". С этими анонимными оценками согласны и авторы публикации "Муниципального сканера", утверждающие, что большую часть своих громких приобретений, в том числе "яйцо Ротшильда", Иванов сделал не на собственные деньги, а на средства, поступившие к нему от "массажиста Путина" или через него – от третьих лиц. "Муниципальный сканер" утверждает, что Александр Иванов фактически работает на Константина Голощапова. Еще одним косвенным свидетельством их тесной связи "Муниципальный сканер" называет сделанные Ивановым в 2010 году заявления о том, что он планирует открыть филиал Музея Фаберже в хорватском городе Дубровник.

Александр Иванов в переписке с Радио Свобода решительно отверг все предположения о том, что "яйцо Ротшильда" куплено им на деньги Голощапова, а также заявил, что познакомился с ним не в 2003 году, а в период с 2007 по 2009 год (точнее Иванов вспомнить не смог) "во время паломничества в Бари". По словам Иванова, он никогда не был совладельцем ООО "АльянсИнвест", "вообще не знает такой организации", а с Голощаповым в 2003 году знаком не был.

Интересно, что выписка из российского Единого государственного реестра юридических лиц, полученная с помощью сервиса "Контур-Фокус", свидетельствует о том, что именно Иванов и Голощапов были совладельцами "АльянсИнвеста" в 2004 году. Помимо них, учредителем фирмы в ЕГРЮЛ значится Владимир Серафимович Мелентьев (ниже – фрагмент выписки, скачать ее полностью можно по этой ссылке).

Фрагмент выписки из ЕГРЮЛ об учредителях фирмы "АльянсИнвест"

Судя по его биографии, Владимир Мелентьев в этой истории – человек вовсе не случайный. В интернете можно найти его упоминание в качестве "кавалера ордена Карла Фаберже". Эта награда была учреждена Международным комитетом по наградам Фаберже в далеком 1997 году "при поддержке известного американского миллиардера". В рассказе об ордене на сайте коллекционеров goodcoins.narod.ru говорится, что Александр Иванов был "председателем президиума Российского национального комитета" этой организации. "Кавалерами ордена Фаберже" на ныне закрытом сайте комитета (сохраненная копия) значатся, помимо Мелентьева, и сам Иванов, и Константин Голощапов.

Администратором сайта Комитета по наградам Фаберже, согласно архивным данным регистратора, был человек с адресом электронной почты в домене rnm.ru – по этому адресу до сих пор находится сайт принадлежащего Иванову ЗАО "Русский национальный музей".

В переписке с Радио Свобода Иванов подтвердил, что действительно "хорошо знал" Владимира Мелентьева, поскольку он был директором немецкой фирмы "Бурда Моден" (активно действовавшей в 90-е и начале нулевых годов на российском рынке).

Александр Иванов также рассказал Радио Свобода, что его отношения с Константином Голощаповым "разладились" после развода с супругой Юлией в 2013 году. Как писало тогда агентство РИА Новости, Юлии Ивановой по итогам бракоразводного процесса отошло 50% состояния Иванова, в том числе "более 600 произведений искусства из его собрания". В семейном конфликте, говорит Иванов, Голощапов "был на стороне его супруги", но потом мужчины помирились – Иванов "понял, что Голощапов просто был против развала его семьи". В то же время Александр Иванов назвал беспочвенными утверждения о том, что Голощапов являлся или является одним из совладельцев Музея Фаберже в Баден-Бадене, как и директор музея Сергей Автоношкин. Автоношкин, говорит Иванов, просто "нанятый сотрудник, получающий зарплату за свою работу", а Голощапов "не получает даже зарплаты" и "никакого отношения к управлению музея, получению дивидендов, владению экспонатами и т.д. вообще не имеет". Сейчас директорами Музея Фаберже в Баден-Бадене, согласно данным немецкого коммерческого реестра, являются три человека: Александр Иванов, Константин Голощапов и Сергей Автоношкин, при этом последний, как мы уже отмечали, остается еще и единственным его владельцем.

В завершение переписки с Радио Свобода Александр Иванов отверг утверждение о том, что Константин Голощапов имел какое-либо отношение к покупке "яйца Ротшильда": "Никакого отношения ни господин Голощапов, ни кто-либо другой к покупке яйца Ротшильда не имеет. Это яйцо, как и все предметы на аукционах, всегда покупались и покупаются мною лично и оплачиваю их только я сам. Уверяю вас, что "яйцо Ротшильда" – не самая моя дорогая покупка". Константин Голощапов не ответил на отправленные ему вопросы Радио Свобода.

Объяснить свои источники средств для осуществления таких покупок он не может

Как говорит один из авторов расследования "Муниципального сканера" Михаил Маглов, Александр Иванов своими ответами на вопросы Радио Свобода только подтвердил предположения о том, что купил "яйцо Ротшильда" на деньги Голощапова: "Публичные документы точно показывают совместное партнерство Иванова и Голощапова как минимум с конца 2003 года. Именно после этого Иванов пытался купить коллекцию, что досталась Вексельбергу, купил свои известные экспонаты, о нем узнали за пределами узкого круга участников аукционов. Внятно объяснить свои источники средств для осуществления таких покупок он не может. Учитывая его ложь, которая опровергается документами, наши предположения о тесном сотрудничестве Иванова и Голощапова только подтверждаются".

С выходом расследования "Муниципального сканера" совпала новость и о другом коллекционере изделий Карла Фаберже – уже упомянутом Викторе Вексельберге. Как пишет во вторник "Новая газета – Санкт-Петербург", бизнесмен готовится расширить свой Музей Фаберже за счет сноса и нового строительства на территории исторического Шуваловского дворца. Градозащитники считают предстоящие работы незаконными и уже обратились в Министерство культуры и Общество охраны памятников истории и культуры с просьбой провести проверку наполеоновских планов Вексельберга, который намерен увеличить посещаемость музея до 10 тысяч человек в день, и направить по ее результатам заявление в прокуратуру.