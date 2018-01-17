«Пять часов в день дежурили на морозе, чтобы кто-то перепродал нам жилье с наценкой» 16 17.01.2018, 11:13

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Крик души женщины, которая ушла из УКСа ни с чем.

«5 часов в день мы дежурили на морозе, чтобы кто-то купил дешевое жилье и перепродал его нам с наценкой» — сайт realt.by рассказывает историю женщины, которая 3 недели стояла в очереди за дешевой квартирой, но ушла ни с чем.

— У нас с мужем и дочкой Анечкой комната на троих. Живем вместе, но прописаны раздельно: я — у родителей, в «двушке», где без меня проживает пять человек. Стою на учете нуждающихся с 2001 года. Пережила онкологию — мне удалили щитовидную железу, лимфоузлы и поставили инвалидность. Это не так страшно, как звучит, и все же: слабый иммунитет, остаток жизни на гормонах. Раньше инвалиды были первоочередниками на улучшение жилищных условий, но в 2005-м закон поменялся, и мы оказались в общей очереди.

Нам с мужем по 36-37 лет, и мы уже ничего не ждем от государства. К середине жизни и не без помощи родителей нам удалось собрать деньги на отдельную квартиру. Нам очень не хочется, чтобы этой квартирой оказалась старая «убитая» «хрущевка», мы не особо рассчитываем подкопить денег и лет через пять переехать во что-нибудь получше.

Справочно: Самая дешевая новостройка Минска возводится в микрорайоне Новинки на пересечении ул. Будславской и Проектируемой-3. Большинство квартир в ней продавалось на общих основаниях, то есть теоретически их мог купить любой желающий. Первые 15 вариантов здесь были выставлены на продажу в ноябре 2017 года по цене $610-630 за «квадрат». К моменту выхода проектной декларации на них претендовали сотни «списочных» человек. Списки, разумеется, не имели никакой юридической силы, и квартиры достались тем, кто просто пришел на крыльцо и занял живую очередь. Следующая живая очередь начала формироваться за 12 дней до того, как вышла новая проектная декларация — люди в ней рассчитывали, что к Новому году УКС вновь порадует людей дешевым жильем, и не прогадали: декабрьская декларация на 39 квартир вышла с ценами $620-640 за «квадрат». Последние 69 квартир УКС выставил на продажу в январе по $780-820, но несмотря на то, что они были значительно дороже, вокруг них, пожалуй, возник самый впечатляющий ажиотаж.

— Еще когда вышла первая декларация с ценами по $610-630 за «квадрат», мы с мужем записались в очередь, но не попали даже в первую сотню. Как известно, нашлась женщина, которая поступила решительней: схватилась за ручку двери, объявила себя первой, и за ней выстроилась живая очередь. Все «списочники» пролетели.

— Когда вышла вторая декларация, я записалась в конце пятого десятка. Там тоже все прошло не без нюансов. Очередь должна была закончиться на 36-м человеке, но закончилась на 30-м.

— Третья очередь, как и вторая, начала образовываться еще до выхода декларации — в 20-х числах декабря. Именно тогда я записалась туда под 35-м номером. Ежедневно в 8 часов вечера нужно было присутствовать на перекличке. Благо я живу недалеко — на проспекте Победителей. До выхода декларации оставалось две недели и два дня, но «стояльцы» уже всех предупреждали, что цены в ней будут выше $700 за «квадрат». Говорили: «Готовьтесь, к 10 января либо выйдет декларация, либо начнется продажа». Неизвестно, кто их проинформировал.

— Однажды я пропустила перекличку — не с кем было оставить ребенка. «Ты нас ребенком не разжалобишь,» — говорили те, кто после этого оказался в очереди передо мной. Позже квартиры не достались ни мне, ни им.

— Наконец, вышла проектная декларация. Женщина, которая стояла первым номером и с самого начала производила впечатление спекулянтки, сказала: «Мы заступаем на дежурство, перекличка через каждые три часа, кто не явился — вычеркиваем из списка».

— Затем все снова поменялось: каждые 15 человек дежурили по два часа: сначала первые 15 номеров, потом с 16-го по 30-й, и так далее. Мы должны были просидеть возле УКСа две-три смены в сутки. Дежурили всей семьей: ночью муж, днем сестра, когда дежурила я, ребенка отдавала свекрови. Бывало и так, что «стояльцы» срочно созывали всех через «вайбер», мотивируя это какими-то волнениями возле УКСа, мол «самозванцы пытаются захватить очередь». Если кто-то не приходил, его, естественно, вычеркивали из списка. В общем схема была очень хитрая. Первые 15 человек взяли основное количество квартир, а остальные просто за них дежурили.

— Некоторые приехали из других городов, три недели ночевали в машине возле УКСа, чтобы в итоге уехать ни с чем. Мы просили тех, кто стоял впереди: ребята, скажите честно, кто что берет, чтобы мы не морозились попусту. Женщина, которая стояла первой, уверяла, будто претендует лишь на самую скромную «однушку», а сама зашла с кипой доверенностей. Следом шла девушка, например, которая честно призналась: «Я беру себе, сестре и матери».

— Я не знала, какая квартира мне достанется, и готова была к любому варианту. «Однушку» мы бы оплатили из сбережений, на «двушку» пришлось бы взять кредит. Но даже с учетом всех озвученных доверенностей, всех сестер и матерей очередь должна была дойти до меня, 42-й по списку. К сожалению, этого не случилось.

Некоторые «стояльцы» просто отказались покупать то, что им перепало: например, там было несколько «однушек»-распашонок с 9-метровым узким коридором, куда даже встроенный шкаф не поместится. Только благодаря этому очередь дошла до 36-го человека.

— Мы принципиально не станем рассматривать на «вторичке» квартиры, которые строил Центральный УКС. В противном случае получится, что 5 часов в день мы стояли в очереди на морозе, чтобы кто-то купил дешевое жилье и перепродал его нам же с наценкой.

Хотя мы очень рассчитывали на квартиру в этом районе: за ребенком постоянно смотрят бабушка, дедушка, и важно жить неподалеку от них. А они живут в Веснянке. Смотрели какие-то старые «хрущи» на «вторичке» — простите, конечно, но всю жизнь собирать деньги, чтобы въехать в такую квартиру…

— Я обращалась во Фрунзенский УКС, но пока они ничего не строят. В «Минск-Мире» долевое строительство длится два года, а после новоселья предстоит еще достроить полквартиры. Знакомые переехали в Новую Боровую, им нравится. Говорят: «Купите здесь хотя бы самую маленькую «однушку». Но куда нам самую маленькую? Всю жизнь собирали.

А ведь мы приходили в УКС накануне, просили: сделайте цивилизованно, не принимайте доверенности, позовите представителей исполкома, чтобы как-то контролировать процесс. Нас заверяли, что все будет хорошо. Правда, не уточняли, что именно.

В день выхода статьи стало известно, что ОБЭП ГУВД все же решил проверить законность продажи квартир УКСом.