Россияне хотят использовать флаг и гимн СССР на Олимпиаде-2018

Россияне хотят использовать флаг и гимн СССР на Олимпиаде-201817
- 17.01.2018, 11:47
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МОК может рассмотреть данный вопрос.
Специальная комиссия Международного олимпийского комитета по атлетам из России может рассмотреть вопрос об использовании россиянами символики СССР на Играх-2018 в Пхенчхане, пишет "Зеркало недели".
В декабре сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. При этом российским спортсменам, которые не были замешаны в допинг-скандалах, разрешили выступить на Играх под нейтральным флагом в составе команды "Олимпийских атлетов из России".
В связи с этим решением российские болельщики предложили своей сборной приехать на Олимпиаду с флагом и гимном СССР, ведь музыка гимнов совпадает.
"Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", - завили в пресс-службе организации.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.