Google освободила белорусов от «налога на Google» и взяла расходы на себя 17.01.2018, 12:44

Компания уменьшила свою прибыль с белорусских пользователей, чтобы сохранить для них прежнюю цену на доступ к сервису.

C 1 января в Беларуси начали официально взимать НДС с поставщиков зарубежных электронных услуг. Компания Google предупреждала белорусских пользователей своего музыкального сервиса об этом событии: «Ваша подписка будет облагаться 20-процентным налогом. Эти изменения отразятся в следующей квитанции». Оказалось, что компания решила не перекладывать на плечи белорусов оплату «налога на Google», пишет onliner.by.

В свежих квитанциях, которые стали поступать белорусским пользователям, стоимость подписки для рядового меломана не изменилась — все те же $4,99. Но появилась новая строчка с указанием суммы выплачиваемого 20-процентного НДС белорусскому государству — $0,83.

По сути, компания Google уменьшила свою прибыль с белорусских пользователей до $4,16, дабы сохранить для них прежнюю цену на доступ к сервису. Это же касается и облачного сервиса Google Drive. Стоимость дополнительного дискового пространства на нем не изменилась.

НДС был замечен и в сервисе Steam. В этом сервисе сложнее отследить изменение цен. Но судя по информации сервиса SteamDB, цена на большинство игр для белорусов совпадает с ценой для остального региона СНГ. А это значит, что и разработчики игр решили не драть с белорусов лишние копейки и не перекладывать на них свои налоговые выплаты. Пока что.