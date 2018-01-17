Овчарка из Беларуси стала полицейской в США 17.01.2018, 22:57

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Собака по кличке Аня будет работать в штате Индиана.

Новая пара борцов с преступностью пополнила ряды сотрудников полицейского отделения города Лебанон, штат Индиана. Кинолог Томми Нэш принял в напарники новую собаку по кличке Аня, которая родом из Беларуси.

Об этом сообщает местное издание Times Sentinel (перевод - belmir.by).

В середине декабря Томми и его четверолапый спутник вернулись в свой город после совместного обучения в кинологическом центре F.M. K9 в Мичигане.

Аня заменила предыдущего партнера Нэша – собаку Нико, которая умерла после автомобильной аварии в сентябре.

Аня с теннисным мячом – наградой за найденные на тренировке наркотики

Фото: timessentinel.com

Начальник полиции Лебанона Тайсон Уормот рассказал, что на приобретение Ани ушло 13 тысяч долларов из выплат по страховке, полученных после смерти Нико.

Томми – опытный кинолог-полицейский со стажем в 7,5 года – пояснил, что он рад снова вернуться в строй вместе с напарником.

Как и у полицейских-людей, у каждой полицейской собаки свой характер. Аня – голландская овчарка с крапчатым черно-коричневым окрасом – сплошной комок энергии, которой нравится работать.

Но она совсем не прочь и поиграть с теннисным мячом или расслабиться со своей семьей после трудного дня на службе.

– Мне повезло с двумя по-настоящему общительными собаками, – говорит Нэш об Ане и Нико.

И хотя они знакомы всего чуть больше месяца, Аня хорошо повинуется командам, сидит или ищет, когда ей говорят. На недавней тренировке за несколько минут нашла наркотики, спрятанные в конференц-зале полицейского отделения.

Томми и Аня знакомы чуть больше месяца, но уже установили тесную связь

Фото: timessentinel.com

Немного перевозбужденная от возможности поработать, она опрокинула мусорное ведро и запрыгнула на стол, но все же успешно выполнила задачу.

– Ей все еще нужно учиться, – замечает Томми. – Это как и с людьми: когда заканчиваем академию, по-прежнему должны многое освоить.

Полицейские-кинологи, такие как Нэш, тоже прилагают немало сил. Пара часто тренируется вместе для оттачивания навыков. И в итоге эта работа окупается.

– Когда видишь собак в деле, на улице, получаешь удовольствие, – говорит Томми. – Но за этим стоит большая работа. Мы тратим на собак много времени.

Хотя Аня еще не совершала больших подвигов, она полна энергии и готова задержать любого преступника, встретившегося на пути.