Овчарка из Беларуси стала полицейской в США
- 17.01.2018, 22:57
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Собака по кличке Аня будет работать в штате Индиана.
Новая пара борцов с преступностью пополнила ряды сотрудников полицейского отделения города Лебанон, штат Индиана. Кинолог Томми Нэш принял в напарники новую собаку по кличке Аня, которая родом из Беларуси.
Об этом сообщает местное издание Times Sentinel (перевод - belmir.by).
В середине декабря Томми и его четверолапый спутник вернулись в свой город после совместного обучения в кинологическом центре F.M. K9 в Мичигане.
Аня заменила предыдущего партнера Нэша – собаку Нико, которая умерла после автомобильной аварии в сентябре.
Начальник полиции Лебанона Тайсон Уормот рассказал, что на приобретение Ани ушло 13 тысяч долларов из выплат по страховке, полученных после смерти Нико.
Томми – опытный кинолог-полицейский со стажем в 7,5 года – пояснил, что он рад снова вернуться в строй вместе с напарником.
Как и у полицейских-людей, у каждой полицейской собаки свой характер. Аня – голландская овчарка с крапчатым черно-коричневым окрасом – сплошной комок энергии, которой нравится работать.
Но она совсем не прочь и поиграть с теннисным мячом или расслабиться со своей семьей после трудного дня на службе.
– Мне повезло с двумя по-настоящему общительными собаками, – говорит Нэш об Ане и Нико.
И хотя они знакомы всего чуть больше месяца, Аня хорошо повинуется командам, сидит или ищет, когда ей говорят. На недавней тренировке за несколько минут нашла наркотики, спрятанные в конференц-зале полицейского отделения.
Немного перевозбужденная от возможности поработать, она опрокинула мусорное ведро и запрыгнула на стол, но все же успешно выполнила задачу.
– Ей все еще нужно учиться, – замечает Томми. – Это как и с людьми: когда заканчиваем академию, по-прежнему должны многое освоить.
Полицейские-кинологи, такие как Нэш, тоже прилагают немало сил. Пара часто тренируется вместе для оттачивания навыков. И в итоге эта работа окупается.
– Когда видишь собак в деле, на улице, получаешь удовольствие, – говорит Томми. – Но за этим стоит большая работа. Мы тратим на собак много времени.
Хотя Аня еще не совершала больших подвигов, она полна энергии и готова задержать любого преступника, встретившегося на пути.