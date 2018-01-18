Цена — европейская, а бренд — китайский: никто не покупает «Geely» 41 18.01.2018, 8:36

21,050

Белорусские власти снова «поставили воз впереди лошади».

В Беларуси резко вырос рынок новых автомобилей – на 27 $ за прошлый год. Но отечественный производитель – белорусско-китайский «Geely» забуксовал на старте. Кроссовер «ATLAS», который рекламируют на высшем государственном уровне, начал продаваться в декабре и показал слабую статистику — только 184 проданных автомобиля. Такие цифры не соответствуют заявленным амбициозным планам завода «БелДжи» — 25 тысяч машин в год на 2018, говорится в репортаже «Белсата».

Почему белорусы не спешат покупать?

Ведь цена — европейская, а бренд — китайский.

«Geely ATLAS», собранный под Жодино, имеет прожорливый двигатель и вопросы с сервисной сетью в Беларуси, а стоит $ 18-22 тыс. в зависимости от комплектации. За те же деньги можно купить европейский или корейский аналог. Поэтому понятно, что не было очередей на предварительную продажу, и вообще ажиотажа. Большие затраты на энергетику и на оплату труда не позволяют белорусам конкурировать с зарубежными производителями, даже с огромными пошлинами на ввоз.

Слишком много деталей и комплектующих привозятся из-за границы. Во-вторых, в Беларуси достаточно дорогой цикл подготовки к производству, даже при наличии различных льгот и преференций, предоставляемых государством», — объясняет провал экономист Леонид Фридкин.

Стоимость «Geely» критикуют и обычные граждане, и чиновники.

«Фигурально говоря, воз поставлен впереди лошади. Сначала следовало бы установить доступную цену на белорусские автомобили, обеспечить вал продаж и раскрутку бренда. А потом рассматривать повышение стоимости и думать о стимулировании спроса через кредиты и рассрочки», — уверен депутат Палаты представителей Виталий Мисявец.

Получится ли продать белорусский «Geely» в Россию — тоже большой вопрос. Там есть и свои заводы «Geely», и программа утилизации.

А о выходе на рынок Евросоюза с такими ценами нечего и мечтать. Украинцам же дешевле приобрести такой же «Атлас», собранный в Китае, чем купить в Беларуси.